Călin Manda a câştigat turneul de tenis Red Bull Next Gen Open România şi s-a calificat în Finala Globală de la Milano

Piteşteanul Călin Manda, vicecampion european şi locul 3 în cadrul Cupei Mondiale Orange Bowl din 2017, va reprezenta România şi se va duela de la egal la egal cu cei mai buni jucători din Italia, Japonia, Olanda şi Spania.

În România, Red Bull Next Gen Open a adunat opt dintre cei mai talentaţi jucători de tenis U21, selectaţi de către antrenorul Marius Comănescu în baza performanţelor sportive acumulate, pentru a testa local formatul competiţional ATP Next Gen, cel care schimbă regulile din circuitul internaţional.

Fără avantaj, fără neţ şi fără arbitrii de linie sunt o parte din regulile care au încins frânele jucătorilor pe zgura terenului de tenis de la Academia de Tenis Herăstrău.

Concentrarea pe teren a atins cote maxime, acesta fiind efectul introducerii regulii de

primul la trei seturi, în structura accelerată de 4 ghem-uri pe set. În acest format, jucătorii şi-au testat limitele şi gradul de conectare la fiecare schimb de mingi – factorul psihologic fiind un element cheie al fiecărui meci disputat sub soarele de la Bucureşti, cu precădere în momentele în care se juca dramatic punctul decisiv la 40-40, în locul clasicului Avantaj, sau a tiebreak-urilor la 3-3.

Coaching-ul prin headset a reprezentat un real suport pentru jucători, mai ales în momentele critice ale meciului, şi a înclinat balanţa psihologică în semifinalele competiţiei.

După ce l-a învins în faza sferturilor pe Sebastian Gima, locul 4 în clasamentul naţional, cu scorul de 2-4, 4-2 şi 4-1 şi pe Radu Papoe, locul 6 în clasamentul naţional, în semifinale cu scorul de 4-1, 4-0, campionul Călin Manda s-a impus detaşat în Finala Red Bull Next Gen Open 2019, învingându-l pe Cezar Creţu cu scorul de 4-0 şi 4-1.

“Red Bull Next Gen Open mi s-a părut ceva unic, format competiţional la care am fost deschis încă de la început. Mă bucur că am reuşit să câştig! La Milano mă duc cu acelaşi gând cu care am venit aici, la turneul local: să câştig. Ştiu că pot să fac asta. Primul meci a fost mai greu pentru că a trebuit să mă acomodez formatului, pierzând primul set. După acel set am reuşit să mă concentrez, să mă adun şi să fac cele mai bune meciuri ale mele”, a declarat Călin Manda la finalul turneului Red Bull Next Gen Open.

Cezar Creţu a ajuns în Finala turneului învingându-i în faza sferturilor pe Vlad Dancu, cap de serie numărul 1 al turneului, cu scorul de 4-2, 2-4, 4-1, şi în semifinale pe Dan Tomescu cu scorul de 4-3, 4-2.

Cu premii totale în valoare de 20.000$, turneul internaţional Red Bull Next Gen Open pune în valoare noua generaţie de tenismeni U21, viitorii lideri ai sportului, într-un format de joc adaptat generaţiei tech şi desprins din circuitul Next Gen ATP Finals.

În Finala Globală Red Bull Next Gen Open, programată în luna noiembrie la Milano, Călin Manda va avea parte de o nouă experienţă unică: tehnologia Hawk-Eye Live va fi utilizată integral pentru a raporta deciziile de linie ale arbitrajului.

Scorurile meciurilor din cadrul Turneului Red Bull Next Gen Open România:

Faza Sferturilor

Vlad Dancu - Cezar Creţu: 4-2 | 2-4 | 1-4

Matei Georgescu – Dan Tomescu: 1-4 | 1-4

Radu Papoe – Ştefan Paloşi: 4-3 | 4-2

Sebastian Gima – Călin Manda: 4-2 | 2-4 |1-4

Semifinale

Călin Manda - Radu Papoe: 4-1 | 4-0

Cezar Creţu – Dan Tomescu: 4-3 | 4-2

Finala

Călin Manda – Cezar Creţu: 4-0 | 4-1

Despre Red Bull Next Gen Open

Inaugurat în 2018 pentru a sprijini următoarea generaţie de jucători de tenis din întreaga lume, Red Bull Next Gen Open a fost primul eveniment de tenis organizat de Red Bull. Turneul a avut loc la Milano, Italia, în noiembrie 2018, cu opt jucători internaţionali şi a fost câştigat de către Geoffrey Blancaneaux din Franţa, câştigător a patru titluri ITF (simplu).

Folosind regulile inovatoare Next Gen ATP Finals, Red Bull Next Gen Open a debutat în 2018 la Milano, Italia, cu un format wildcard.

În 2019, turneul se transformă într-unul internaţional prin calificările locale şi finalele naţionale Red Bull Next Gen Open. Evoluţia turneului poate fi urmărită pe redbull.ro/nextgenopen.

Mai multe imagini din competiţie pot fi descărcate de pe Red Bull Content Pool şi pot fi utilizate gratuit, exclusiv în scop editorial.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: