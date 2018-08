Buzărnescu speră într-un miracol: Decizie de ultima oră luată de Mihaela după accidentarea de la Rogers Cup

„Veşti bune: niciun os rupt. Veşti proaste: un ligament rupt şi întindere la alte două. Sunt foarte tristă că nu voi participa la US Open, dar voi da totul să mă refac până la turneele asiatice. Vă mulţumesc tuturor pentru susţinere“, a scris „Miki“ pe reţelele de socializare.





Chiar dacă, iniţial, a spus că va renunţa la ultimul Grand Slam al anului, ulterior, Buzărnescu şi-a schimbat poziţia într-o declaraţie oferită pentru prosport.ro.





„Rămân în New York pentru a mă recupera şi pentru a încerca să joc la US Open!“, a afirmat sportiva de 30 de ani. Chiar şi aşa însă, acest obiectiv al Mihaelei ţine mai mult de un miracol. Asta deoarece, US Open 2018 va începe la 27 august şi e greu de crezut că românca se poate scăpa de probleme medicale până atunci. Ceea ce a fost confirmat şi de Mihai Buzărnescu, tatăl jucătoarei: „E entorsă de gradul 3, cu un ligament rupt şi două întinse. Are orteză pusă acum la picior. O perioadă, piciorul va fi imobilizat şi va sta un timp, de două-trei săptămâni, iar asta înseamnă că scăpăm US Open“.





Mihaela Buzărnescu îşi doreşte cu disperare să joace în ultimul Grand Slam al anului într-o încercare de a prinde Turneul Campioanelor. În acest moment, ea ocupă locul 15 în ierarhia WTA Race, fiind la 657 de puncte de poziţia a 8-a, ultima care duce la Singapore. Un eventual parcurs bun la New York ar creşte şansele de calificare pentru Mihaela, care, anul trecut, a părăsit US Open în turul I.





Dacă, totuşi, nu va juca la Flushing Meadows, Buzărnescu va încerca revenirea pe teren după data de 10 septembrie, când vor începe turneele din Asia.