Buzărnescu, prima reacţie după scandalul de la US Open: Mesajul Mihalei pentru cei care au acuzat-o că a luat bani degeaba

Mihaela Buzărnescu a fost târâtă fără voia ei într-un scandal de proporţii. Tom Sommer, cel care o antrenează pe Mandy Minella (Luxemburg, 144 WTA), fiind şi soţul acesteia, a luat foc, deoarece „Miki“ nu s-a retras de la US Open, înaintea tragerii la sorţi pentru tabloul principal. O astfel de mutare ar fi trimis-o pe Minella în turul I, aceasta putând primi peste 50.000 de dolari pentru simpla ei prezenţă în turul I.





Chiar dacă a fost acuzată vehement, Buzărnescu a avut o reacţie cu mult bun-simţ.





Ce a spus?





*Cred că Mandy Minella ar trebui să se adreseze WTA şi ITF pentru că eu am respectat recomandările lor. De la ei va primi răspunsurile care o vor lămuri asupra situaţiei. Eu mi-am dorit mult să joc la US Open şi am făcut eforturi pentru recuperare.