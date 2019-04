Bucureştiul a „vibrat“ sub paşii alergătorilor: Cu ce timp s-a câştigat cursa de 10 kilometri

Câştigătorii UNIQA Asigurări 10Km individual au fost Gavril Ştefan din Italia la categoria bărbaţi, cronometrat cu 30min 17sec şi la categoria femei Ivăncescu Oana Diana cu 38min 35sec. Echipa ABRC a ocupat locul întâi la Ştafetă 2 x 5K cu timpul 30min 55sec.





În cadrul probei Cursa Familiilor familia Purcea formată din 2 membri a câştigat primul loc la categoria „Cea mai rapidă familie“ la cursa 3.5 km, iar familia Asofiei alcătuită din 2 participanţi a câştigat la proba 1.5 km. La‘’Cea mai numeroasă familie”, familia Hypewit a trecut prima linia de sosire fiind formată din 15 membri.





În cadrul Cursei Adolescenţilor (Teen’s Race), au fost premiaţi cei mai rapizi 5 băieţi şi cele mai rapide 5 fete.





La Cursa Bebeluşilor, 64 de participanţi s-au întrecut târâş şi de-a buşilea pe o distanţă de 4,2195 m şi au fost premiaţi cu înscrierea gratuită la ediţia din 2037 a Maratonului Bucureşti.





Sâmbătă, 6 aprilie, începând cu ora 11.00 într-un cort special amenajat în Parcul Izvor, a avut loc prima ediţie a workshop-ului Eat.Train.Run, unde specialişti din diverse domenii (cardiolog, nutriţionist, kinetoterapeut, psihoterapeut şi antrenor de atletism au dezbătut teme de interes referitor la pregătirea necesară înainte de cursă, despre participarea la cursă şi care au răspuns la întrebarile alergătorilor referitoare la stilul corect de viaţă şi de alergare. Vorbitorii workshop-ului au fost Dr. Şerban Damian, nutriţionist, Dr. Gabriel Tatu Chiţoiu, cardiolog, Olga Udrea, psihoterapeut, Horaţiu Dumitrescu,Personal Training Manager World Class România, Radu Restivan, antrenor alergare şi Alina Băncilă, Crucea Roşie şi a fost moderată de Sonia Argint Ionescu, realizator TV, fondatoarea doer.ro.





UNIQA Asigurări i-a fotografiat pe alergătorii la probele de 10km Individual, Ştafetă şi Family Run & Walk oferindu-le albume foto personalizate cu momentele din timpul evenimentului şi ale cursei. Albumele pot fi descărcate accesând adresa menţionată pe numărul de concurs. Mai mult, imaginile fără watermark-uri şi la rezoluţie maximă vor fi putea fi achiziţionate prin intermediul aceleiaşi platforme, iar banii strânşi vor fi donaţi Asociaţiei Touched Romania.





S-au acordat premii în bani primilor 5 clasaţi pentru cursele competitive 10k individual (feminim + masculin), Ştafetă 2 x 5K şi primilor 3 clasaţi din categoria persoanelor cu dizabilităţi motorii (feminim + masculin) la Cursa Familiilor 3,5km plus cursa fotoliilor la 10K. Primele 3 familii finaliste cât şi cele mai numeroase 3 familii participante la Cursa Famililor (1,5km/3,5km), alături de câştigătorii cursei Adolescenţilor au primit premii oferite de Hervis, Volkswagen, abonamente World Class România şi UNIQA Asigurări.





De asemenea, s-au acordat premii în bani şi echipamente sportive pentru primele 5 şcoli şi primele 5 licee cu cei mai mulţi participanţi.





Pe toată durata desfăşurării curselor, pe traseu au fost amenajate două puncte de hidratare, două de bureţi şi patru puncte de divertisment de unde alergătorii au fost încurajaţi cu muzica live.





Ambasadorii UNIQA Asigurări Bucharest 10k&Family Run care vor fi prezenţi pe 7 aprilie din Parcul Izvor alături de familiile lor sunt: campioanele olimpice - Camelia Macoviciuc, Camelia Lupaşcu, Doina Ignat, Georgeta Damian Andrunache, Viorica Susanu, realizatorii radio-TV Eli Roman, Mihai Rădulescu, Sonia Argint Ionescu, Mihai Găinuşă, Ilinca Neacşu (Vandici), actorii Rareş Florin Stoica şi Diana Sar, bloggerul Adriana Matei (Hypewit).





Duminică au alergat şi participanţii de la ediţia a II-a a Exatlon de la Kanal D: Iulian Sorin Pîtea, Ştefan Ionuţ Floroaică, Cristian Corneliu Pulhac, Irina Gabriela Postolea şi Alexandru Gabriel Nedelcu.





Evenimentul a fost transmis în direct pe website-ul www.bucuresti10km.ro şi pe pagina de Facebook www.facebook.com/Bucharest10km/. Pe lângă vizualizarea imaginilor de start/sosire şi premiere, au fost prezentate informaţii despre ceea ce s-a întâmplat pe traseu, despre cauzele sociale pentru care s-a aleargat şi despre personalităţile prezente în studioul mobil amenajat în Parcul Izvor.





Sponsori Bucharest 10k&FAMILY RUN: UNIQA Asigurări-sponsor oficial, Volkswagen-gold sponsor şi maşina oficială, Hervis – sponsor tehnic, Izvorul Minunilor, Hotel Intercontinental – hotelul oficial, Isostar– energizantul oficial, World Class; Parteneri media: Look TV, Europa fm, TV City, Itsy Bitsy, Cartoon Network, Boomerang,Naţional TV, Shape, Femeia,Cărticica Practică, Ioana, Sănătatea de Azi, Femeia de Azi, Auto Motor şi Sport,News.ro, Adevărul, Click, Click Sănătate, 4run.ro, Alerg-revista oficială, Media Trust. Partenerii: Primăria Municipiului Bucureşti, PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului, Federaţia Română de Atletism, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, Ministerul de Interne, SMURD, AIMS, Waze, Pro Motion.it ONG-uri prezente la UNIQA Asigurări Bucharest 10k&Family Run: Home and Hopes for Children, Asociaţia Little People, Asociaţia Touched Romania, Asociaţia România fără orfani, Pachamama, Asociaţia HEM - Proiect „N-avem sange“;, Pădurea Copiilor, Fundaţia Crucea Galbena, Light into Europe, Crucea Roşie.





Despre Bucharest RUNNING CLUB

Bucharest RUNNING CLUB este organizatorul celor mai mari competiţii de alergare stradală din România – „Bucharest Running Club premier events”. Începând cu anul 2008, Bucureştiul a fost inclus în circuitul internaţional al maratoanelor, alăturându-se celorlalte capitale europene care găzduiesc anual astfel de competiţii. Calendarul de evenimente din acest an cuprinde cea de-a 4-a ediţie a UNIQA Asigurări 10K&Family Run din data de 7 aprilie, ediţia a 8-a a Volkswagen Bucharest HALF MARATHON din 11-12 mai, precum şi cea de-a 12-a ediţie a Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON din 12-13 octombrie. Toate competiţiile Bucharest RUNNING CLUB sunt acreditate şi înscrise în calendarul internaţional al AIMS (Asociaţia Internaţională a Maratoanelor şi Semimaratoanelor) şi IAAF.





BRC a dezvoltat în România modelul asocierii competiţiilor de alergare cu o cauză socială, umanitară sau ecologică iar în prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumulează fonduri de 50.000 -100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educaţionale, ecologice prezentate. BRC a fost primul ONG care a demarat o platformă de voluntariat sportiv în Romania www.voluntarinsport.ro iar în prezent colaborează cu peste 1.000 voluntari activi care se implică în proiecte şi evenimente sportive. BRC organizează competiţii proprii dar şi evenimente de sport de masă pentru companii şi ONG-uri. Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti10km.ro, www.bucuresti21km.ro, www.bucharest-marathon.com, www.voluntarinsport.ro, www.abrc.ro. FB/ Bucharest10km; Bucharest21km; BucharestMarathon; BucharestRuningClub; VoluntarInSport; #RunInBucharest

