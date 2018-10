Bucureştiul se pregăteşte pentru un nou eveniment de sport de masă: Aleargă o milă în Centrul Capitalei

Bucharest Urban Athletics este un eveniment care aduce probele spectaculoase de pe stadion direct în inima oraşului, acolo unde atât alergătorii cât şi spectatorii care îi pot urmări pe atleţii de elită pot avea o experienţă deosebită. Poate ”mila” nu este o probă tradiţională în ţările care nu au aparţinut Imperiului Britanic, dar şi în acestea mila este o cursă care a stârnit, stârneşte şi mai mult ca sigur va stârni multă atracţie, pasiune, vervă. Este o distanţă în care contează foarte mult viteza dar la fel de mult şi rezistenţa, în care corpul este împins să dea ce are mai bun, să consume resursele rapid şi exploziv, o distanţă pe care nu foarte mulţi oameni au reuşit să o parcurgă în mai puţin de 4 minute. Probele care se pot alerga în cadrul Bucharest Urban Athletics, pe traseul dintre Arcul de Triumf şi Piaţa Victoriei, o milă (1.609 metri), 800 de metri şi 400 de metri, sunt făcute atât pentru profesionişti, cât şi pentru alergătorii mai experimentaţi, dar sunt în acelaşi timp şi nişte distanţe care pot fi exact ce trebuie pentru începători, pentru cei care nu s-au apucat de mult să alerge şi care vor să experimenteze atmosfera de concurs. În plus, există şi o cursă necompetitivă, Family Fun Run/Walk, pentru întreaga familie, care întregeşte evenimentul din 11 noiembrie.





”Mila este o distanţă pentru toată lumea, şi pentru atleţi, şi pentru amatori. E o probă explozivă care, chiar dacă durează undeva între 4 şi 8 minute, te face să tragi tare, să dai tot ce poţi, să nu renunţi, să nu încetineşti, să vrei să fii tot timpul în control. Te aşteptăm alături de noi, pe 11 noiembrie!”, ne-a spus unul dintre organizatori, ultramaratonistul Radu Milea.





Ionuţ Zăizan, ambasadorul Bucharest Urban Athletics





Născut în Adjud, Ionuţ Zăizan deţine cea mai bună performanţă românească pe distanţa de o milă, a alergat o cursă în Irlanda, în 2013, în 3.57:73, dar şi recordul României la 1.500 de metri, în sală, făcut în 2014, 3.40:30. Un sportiv rapid, vitezist, care şi-a pus amprenta asupra atletismului românesc, Ionuţ Zăizan este ambasadorul Bucharest Urban Athletics. ”Atunci când eram eu în top, curse de o milă nu se făceau în ţară. Peste hotare, şi vorbesc aici de Marea Britanie sau Irlanda, atmosfera era super la cursele astea. Stadion plin, nebunie!”, ne-a spus băcăuanul.





Program Bucharest Urban Athletics Auchan





Startul curselor din cadrul Bucharest Urban Athletics va începe cu ora 08.30, întâi cu cele 5 serii de câte 100 de concurenţi din cadrul probei de o milă. De la 10.00, vor urma cele 5 serii de câte 50 de participanţi din cadrul probei de 800 de metri, iar de la 11.00, vor pleca cei care concurează la proba de 400 de metri, 5 serii a câte 30 de alergători. Premierea va avea loc începând cu ora 12.15, iar tot de la acea oră va avea loc şi Family Fun Run/Walk.





Premii în valoare de peste 3.700 de euro





În cadrul Bucharest Urban Athletics se vor acorda premii totale în valoare de 3.700 de euro. Vor fi recompensate primele trei locuri, masculin şi feminin, la cursa de o milă (500 euro, 400 euro, 300 euro), şi locurile întâi, masculin şi feminin, la cursele de 800 metri (câte 200 de euro fiecare) şi 400 de metri (câte 150 de euro fiecare). În plus, în funcţie de timpul alergat, se vor acorda şi bonusuri primilor clasaţi (locul I, masculin şi feminin) la proba de o milă: sub 4 minute, 300 de euro; între 4.00 şi 4.05 minute, 200 de euro; şi între 4.05 şi 4.10 minute, 100 de euro – la masculin; sub 4.30 minute, 300 de euro; între 4.30 şi 4.35 minute, 200 de euro; şi între 4.35 şi 4.40 minute, 100 de euro – la feminin.