Bouchard, învinsă în „finala“ calificărilor de o italiancă. „Am ajuns la anorexie. A trebuit să mă rup de tenis“ | Poveştile Australian Open 2020

Trevisan a câştigat 6-4, 6-3, lăsând-o „Genie“ în afara primului turneu de Mare Şlem al anului pentru prima dată din 2013 încoace. De partea cealaltă, Martina va debuta pe tabloul principal într-un Grand Slam, la 26 de ani, lăsând în spate o „Golgotă“ dură.

Martina Trevisan, locul 154 WTA în acest moment, şi-a început parcursul în calificările de la Australian Open 2020 cu o victorie 6-4, 6-1 în faţa româncei Jaqueline Cristian. A trecut apoi de Ysaline Bonaventure, 6-0, 6-2, pentru ca vineri să încheie meciul cu Bouchard cu un as şi mâinile ridicate spre cer. Martina este sora mai mică a lui Matteo Trevisan, fost jucător de Top 300 ATP.

„Corriere della Sera“ dezvăluie povestea dură de viaţă a Martinei Trevisan, o stângace a cărei uşurinţă de a trimite mingea din tuşă în tuşă de pe linia de fund a terenului în duelul cu Bouchard a impresionat. Cu 23 de lovituri câştigătoare şi 29 de cadouri venite de la Bouchard, sub forma unor greşeli neforţate, Trevisan a smuls la limită primul set, cu un break în ultimul game, dar l-a dominat pe al doilea, chiar dacă a avut nevoie să treacă de două ori pe linia de serviciu pentru a închide meciul, după ce condusese cu 5-0.

„Ca junioară, nu a ratat nicio prezenţă la Grand Slam-uri, dar în viaţă a fost nevoită să înfrunte adversari cu mult mai puternici decât în circuit. Toată lumea îi remarcase talentul, dar nimeni şi problemele“, scriu jurnaliştii italieni.

În cuvintele Martinei, aşa a început drumul „Golgotei“. A apelat la un psiholog. Iar timp de patru ani, între 2010 şi 2014 nu a părăsit Pontedera, o comună din Toscana, devenind profesoară. Şi-a făcut apoi curaj să bată din nou la porţile „Regatului Tenis“. A început cu ITF-uri, apoi în 2017 a fost inclusă în echipa de Fed Cup a Italiei, alături de veterana Sara Errani, într-un duel cu Taipei.

Vineri, a gustat fericirea. „Prima dată nu se uită niciodată“, a scris Martina Trevisan pe reţelele de socializare.

At 26 years old, Martina Trevisan qualifies for her very first grand slam main draw at the #AusOpen, defeating Eugenie Bouchard 6-4, 6-3!!



