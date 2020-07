Boris Becker, contre cu Nick Kyrgios: „Nu-mi plac şobolanii! Uită-te în oglindă!"

„Nu-mi plac şobolanii! Oricine îşi atacă un coleg de circuit nu poate fi prieten cu mine! Uită-te în oglindă, Nick, înainte să crezi că eşti mai bun decât noi", a scris Becker pe Twitter. Fostul număr unu mondial a mai scris, răspunzând mai departe la mesaje, că dacă vrei să îţi atenţionezi un coleg ar trebui să o faci în privat, nu în văzul tuturor. „Există un cod al jucătorilor, ce se întâmplă în vestiar rămâne în vestiar“, a mai spus „Bum Bum“.

Kyrgios nu a rămas mai prejos şi i-a replicat lui Becker: „Şobolan doar pentru că am tras pe cineva la răspundere? Ciudată modalitate de gândire din partea unui campion".

Don’t like no #rats ! Anybody telling off fellow sportsman/woman is no friend of mine! Look yourself in the mirror and think your better than us...@NickKyrgios @farfetch