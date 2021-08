„Bomba“ zilei în lumea tenisului: Serena Williams s-a retras de la US Open. Motivul deciziei

Serena Williams (22 WTA) a jucat ultimul meci, în actuala stagiune, la data de 29 iunie, în turul I, la Wimbledon. Atunci, la scorul de 3-3 cu Sasnovich, s-a accidentat şi a părăsit terenul. Aproape sigur, acesta va şi rămâne ultimul meci al Serenei, în 2021.

Pentru că ea tocmai şi-a confirmat retragerea de pe lista participantelor, la US Open (30 august - 12 septembrie).

„După o analiză amănunţită şi după ce am vorbit cu medicii, am luat decizia de a renunţa la US Open, astfel încât corpul meu să aibă timpul necesar pentru refacere. Ne vedem în curând“, e un fragment din mesajul postat de Williams, cu 23 de titluri de Grand Slam în palmares.

Astfel, pentru prima dată după 1997, turneul de la Flushing Meadows se va desfăşura fără Federer, Nadal şi Serena Williams.