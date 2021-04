„Bomba“ zilei în fotbalul european: Bayern a plătit o sumă istorică pentru dezlegarea noului antrenor

Mutare spectaculoasă în Germania! Hans-Dieter Flick (56 de ani) pleacă, în mod oficial, de la Bayern, formaţie pe care a preluat-o din postura de principal, în noiembrie 2019. De atunci, sub comanda lui Flick, Bayern a avut un parcurs impresionant, cucerind şase trofee:

*Mondialul Cluburilor (2020-2021)

*Supercupa Europei (2020-2021)

*Supercupa Germaniei (2020-2021)

*Liga Campionilor (2019-2020)

*Titlul în Bundesliga (2019-2020)

*Cupa Germaniei (2019-2020)

Revenind la Bayern, clubul a anunţat, astăzi, în mod oficial, numele antrenorului care îl va înlocui pe Flick. Acesta va fi Julian Nagelsmann (33 de ani), cel mai în vogă tehnician din Bundesliga, actualmente la Leipzig. Şi, potrivit Digi Sport, care a citat presa germană. Bayern va plăti o sumă-record pentru a obţine dezlegarea lui Nagelsmann de la Leipzig: 25 de milioane de euro! Nagelsmann va prelua Bayern de la 1 iulie, semnând un contract pe cinci ani.

Julian Nagelsmann şi-a început cariera de principal la doar 28 de ani, la TSG Hoffenheim (februarie 2016 - iunie 2019). Apoi, din iulie 2019, a preluat Leipzig cu care a atins semifinalele Ligii Campionilor, în sezonul trecut.

Ce a anunţat Bayern Munchen?

*FC Bayern l-a instalat pe Julian Nagelsmann antrenor principal. Născut în Bavaria, antrenorul de 33 de ani va face trecerea de la Leipzig la Bayern pe 1 iulie 2021, înaintea noului sezon. Nagelsmann a semnat un contract pe 5 ani, valabil până pe 30 iunie 2026.

*Anunţul vine după ce Bayern a acceptat cererea actualului antrenor, Hansi Flick, de încheiere a contractului pe 30 iunie 2021, cu doi ani mai devreme decât data expirării sale.

