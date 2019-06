Bogdan Lobonţ, apel către suporteri pentru returul cu Hermannstadt: „Să aducă Cluj Arena la Sibiu“

“Putem să marcăm şi noi la Sibiu. Important este ca băieţii să se refacă după efortul extraordinar. Este o experienţă din care cu toţii avem de învăţat. Trebuie să ne refacem cât mai bine pentru miercuri. N-am de ce să fiu supărat pe jucători, au dat tot ce au putut. Ceea ce le-am cerut eu, au dat. Le cer suporterilor să aducă Cluj Arena la Sibiu”, a spus Lobonţ la Look Plus.







De cealaltă parte, Vasile Miriuţă consideră meritată victoria echipei Hermannstadt. “Ne-am dorit să nu primim gol, să marcăm şi am reuşit acest lucru. O victorie meritată, după aspectul jocului. I-am blocat mai bine, mai multă grijă trebuia să avem la Goga, un jucător foarte bun. E o victorie, dar mai avem un meci foarte greu miercuri. Şi noi avem un public fantastic la Sibiu şi sunt sigur că vor fi alături de noi”, a afirmat Miriuţă, tot la Look Plus.





Formaţia Hermannstadt a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa de eşalon secund Universitatea Cluj, în prima manşă a barajului de menţinere/promovare în Liga I. Golurile au fost marcate de Petrescu ’79 şi Tsoumou ’80.





Meciul retur se va disputa la 12 iunie, tot de la ora 18.00, la Sibiu.





Câştigătoarea acestui baraj va evolua în sezonul 2019-2020 în Ligii I.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: