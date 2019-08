Bogdan Andone le-a mai adresat doar 4 cuvinte jucătorilor de la FCSB, după ce şi-a dat demisia în conferinţa de presă. Mesajul laconic al antrenorului

Conform Digisport, Andone şi-a anunţat jucătorii că va pleca abia când a ajuns la baza de pregătire FCSB, din Berceni, asta după ce făcuse deja anunţul la conferinţa de presă. Sursa citată scrie că antrenorul nu a pregătiti un discurs special şi a fost foarte scump la vorbă. "Băieţi, eu am plecat!", a fost mesajul Andone.



Joi seara, FCSB a pierdut cu Alashkert, scor 2-3, dar a obţinut calificarea în turul trei preliminar al Europa League graţie victoriei cu 3-0 din prima manşă. La conferinţa de presă de după meci, Bogdan Andone a declarat că s-a săturat de imixtiunile patrionului şi a anunţat că renunţă la post "Şi ca jucător am fost serios şi responsabil, aşa îmi fac şi meseria de antrenor. Tocmai de aceea nu accept pe un teren de fotbal să fiu huiduit pentru nişte decizii pe care nu le iau eu. Am încercat să-i spun patronului despre problemele existente în ultima perioadă, dar e echipa lui, doar el decide, aşa că nu mai ce să fac la această echipă. Aşa că mă opresc aici în relaţia mea cu Steaua, nu ţin de scaun nu mă intersează banii, mă interesează să pot să-mi fac meseria cum vreau eu, să pot să muncesc pentru ceea ce cred eu", a spus Andone.

