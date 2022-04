Boala misterioasă care l-a lovit pe Djokovici: Cum se manifestă şi de ce îl îngrijorează

Pentru Novak Djokovici (Serbia, 34 de ani, 1 ATP), treptat, 2022 devine un an de coşmar! Pentru că a debutat cu acel fiasco din Australia şi continuă acum cu nişte rezultate sub aşteptări!





În primul rând, deşi se apropie jumătatea sezonului, Nole are, deocamdată, un total de opt partide: 5 victorii, 3 înfrângeri. Care au venit în trei turnee: Dubai, Monte Carlo şi Belgrad. Primul a fost pe hard, următoarele două pe zgură. Şi toate s-au încheiat cu rezultate slabe după standardele liderului mondial:





*Dubai = Semifinale





*Monte Carlo = Turul II





*Belgrad = Finală





La întrecerea din Serbia, nu atât rezultatul, atingerea finalei, a fost slab, ci jocul prestat de Djokovici în ultimul act, cu rusul Andrey Rublev (8 ATP). Şi mai cu seama felul în care, după un set pierdut (2-6) şi altul câştigat (7-6), Djokovici, pur şi simplu, s-a prăbuşit în decisiv. Pentru că aici a fost spulberat cu un incredibil 6-0!





A fost un mare semnal de alarmă după ce, la Monte Carlo, în precedentul turneu la care a participat, Nole a fost bătut, de asemenea, în decisiv, fără drept de apel: 3-6, 7-6, 1-6 cu Davidovich Fokina (28 ATP).





Aşadar, apare o întrebare: de ce Djokovici, un atlet desăvărşit, termină „benzina“ în partidele lungi, de anduranţă? Un răspuns a fost oferit chiar de liderul ATP care, în premieră, a vorbit despre o boală misterioasă care îl chinuieşte de câteva săptămâni.





Ce a spus Novak Djokovici?





*Nu e COVID, e altceva, dar n-aş vrea să intru în detalii. Nu cred că e necesar. E doar ceva care îmi afectează corpul şi metabolismul de câteva săptămâni. E puţin îngrijorător că am acest sentiment pe teren…





*Nu mi s-a mai întâmplat aşa ceva, poate doar la începutul carierei. De aceea, cred că are legătură cu boala. Se pare că timpul de recuperare e mai lung decât mă aşteptam. Nu m-am simţit rău până în setul al doilea. Apoi, după un time-out medical, am crezut că sunt pregătit pentru decisiv, dar am avut combustibil doar pentru două-trei schimburi.