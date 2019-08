Bianca Andreescu, vedeta site-ului WTA: Antrenorul ei a făcut o declaraţie plină de curaj despre viitorul puştoaicei de 19 ani

Bianca Andreescu (19 ani) a revenit pe teren la Rogers Cup, după ce, între 25 martie şi 7 august a jucat doar două meciuri din cauza problemelor medicale. La Toronto însă, canadianca de origine română a făcut furori, a luat titlul şi a urcat până pe locul 14 WTA, cea mai bună clasare din cariera ei de până acum.

„Nu e întâmplător faptul că am ajuns aici. Nu s-a întâmplat nimic peste noapte. De la 12 ani am muncit din greu şi am ştiut ce vreau să fac. N-a fost uşor, dar am muncit din greu să-mi îndeplinesc obiectivele. Mereu există suişuri şi coborâşuri. Când eram jos, m-a întărit foarte tare şi am încercat mereu să revin şi să nu mai repet aceleaşi greşeli. Am fost mereu motivată să ajung din nou sus. Când eram sus, luam totul ca pe o binecuvântare. Sunt o persoană foarte optimistă şi cred că totul se întâmplă cu un motiv“, a explicat Bianca pentru site-ul WTA.

Puştoaica de 19 ani a admis că, atunci când a debutat la Rogers Cup, nici nu visa că va şi cuceri trofeul.

„Nu aveam nicio aşteptare înaintea acestui turneu. Singurul meu scop era să fiu sănătoasă şi să revin pe teren. Totuşi, la orice turneu merg, vreu să câştig, dar nu mă gândeam niciodată că o să fie acest turneu. Sunt super fericită“, a completat Andreescu.

Aceasta a fost lăudată şi de antrenorul ei, Sylvain Bruneau. „Bianca are o mulţime de calităţi, dar trebuie să mai înveţe cum să le pună în valoare. Şi-ar putea îmbunătăţi serviciul şi ar putea urca mai mult la fileu. Nu spun că va bate pe toată lumea la US Open, dar cred că poate bate pe oricine“, a spus Bruneau.

2 participări are Andreescu la US Open, în 2017 şi în 2018, de fiecare dată pierzând în primul tur al calificărilor. Acum, şi-a asigurat locul pe tabloul principal.

