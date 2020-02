Bianca Andreescu, menajată în Fed Cup. Cum arată duelul Elveţia - Canada pentru calificarea la turneul final

După ce a ratat startul de sezon 2020, inclusiv primul turneu de Mare Şlem al anului, de la Australian Open, din cauza accidentării la genunchi suferite la Turneul Campioanelor, Bianca Andreescu nu a fost nominalizată de căpitanul Heidi El Tabakh pentru meciurile de simplu ale Canadei, ci doar pentru posibilul meci decisiv de dublu.

În aceste condiţii, tânăra Leylah Fernandez, 17 ani, locul 185 WTA, este racheta numărul unu la simplu a Canadei, secondată de Eugenie Bouchard, care a căzut până pe locul 267 WTA.

🇨🇭 Switzerland vs Canada 🇨🇦



Teichmann vs Fernandez

Bencic vs Bouchard



Bencic vs Fernandez

Teichmann vs Bouchard



Golubic/Voegele vs Andreescu/Dabrowski#FedCup pic.twitter.com/qbID8Y25WN