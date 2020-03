Bianca Andreescu, gonită din ţară: „Mama ei a înţeles că în România business înseamnă să dai ţepe“

Bianca Andreescu a făcut primii paşi în tenis în România, la Piteşti, sub îndrumarea antrenorului Gabriel Hristache. Sincer, acesta recunoaşte că această conexiune cu „Bibi“, ajunsă acum o jucătoare de talie mondială, l-a adus şi pe el în prim-plan, ca antrenor de tenis.

„De când a ajuns Bianca în top, trăiesc şi eu în mică măsură celebritatea. Ţin minte că după fiecare turneu câştigat de ea dădeam interviuri după interviuri, îmi suna telefonul non-stop. Nu mai făceam faţă. Aşa că, am început să ştiu şi cum funcţionează presa cu această ocazie. Îmi dau seama că vedetelor nu le e uşor să gestioneze“, şi-a început Hristache discursul într-un amplu interviu pentru „Fanatik“.

Primul antrenor al Biancăi a explicat apoi cum a ratat România şansa de a avea o a doua mare jucătore de tenis, pe lângă Simona Halep.

Ce a povestit Gabriel Hristache?

*Maria (n.r. – mama Biancăi) a venit aici să pornească un business. Bianca îşi dorea mult în România, îi plăcea aici. Sistemul şcolar nu era atât de rigid. Aici totul era mai jucăuş. Nicu are un job extraordinar acolo, câştigă foarte bine, aveau şi casă cumpărată în Canada. I-a spus Mariei să vină în ea în România, a venit cu 100.000 de dolari, şi-a luat un apartament, a dus copilul la şcoală, l-a adus la tenis şi a încercat să facă un business.

*Ea a cumpărat câteva basculante de-astea mari, să le închirieze la Bechtel. Că făceau ăştia atunci şantiere mari, era o nebunie cu autostrăzile. Ea credea că în business este ca şi în străinătate: punem umărul să câştigăm amândoi. La noi, un business înseamnă cum să tragi o ţeapă.

*Mai mult de-atât, când ai maşini, primul care te trage în ţeapă este şoferul. Te «face» la motorină non-stop. După o lună de zile, ce cheltuieli, de unde atâtea cheltuieli, câţi bani s-au dus?! Şi a trebuit să i se explice. «Uite cum te fac şoferii la motorină. La început merg tare, să facă consumul mare la motorină, merg cu viteza a treia cu 100 la oră ca să consume»… După aceea întârzie. Erau şocuri astea la ea. Şi-a dat seama la un moment dat că nu vrea să îşi crească fata aici, scârbită de ce i se întâmplă.

*De la grădiniţă încep astea: «Ce maşină are taică-tu? Păi tu vii cu Loganul, tata are Porsche!». Nu i-au plăcut astea. Auzea la şcoală, la coafor, pe unde mergea: «I-auzi ce spunea fiul lui nu ştiu care milionar, că s-a luat de copil că nu are nu ştiu ce telefon». Te loveşti de foarte multe. Maria a vândut tot, apartament, maşini. Chiar eu voiam să îi cumpăr una dintre maşini. Avea un Nissan şi îl dădea şi pe degeaba, numai să plece.

