Bianca Andreescu dezvăluie ce va face după turneul de la Miami: „Am mare nevoie de asta!“

Bianca va juca şi la Miami, după care va lua o vacanţă. "În mod sigur, după Miami voi lua o pauză de două-trei săptămâni pentru a mă gândi la ce e mai bine pentru corpul meu, nutriţia şi mintea mea. Am mare nevoie de asta. Până la Indian Wells, nu am mai fost într-o finală a unui turneu de prim rang unde să joc şi cu o adversară de nivel foarte înalt. Aşa că toate acele emoţii şi tensiuni care mi-au trecut prin corp m-au obosit mai mult decât aş fi fost în mod obişnuit', a dezvăluit ea, completând: ''Acum, după ce am câştigat turneul, acumulez din ce în ce mai multă experienţă şi sunt din ce în ce mai încrezătoare împotriva jucătoarelor de top. Nu mai sunt impresionată de faima nimănui. Vreau ca la fiecare meci să nu încerc să mă concentrez pe adversară, ci pe jocul meu''

