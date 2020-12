Benny Adegbuyi despre traumele trăite, din cauza culorii pielii: Cum i s-a strigat în România

Benny Adegbuyi e noua vedetă a sportului românesc, după ce, la Rotterdam, a reuşit să câştige duelul cu marocanul Badr Hari, considerat cel mai bun kickboxer al tuturor timpurilor.





Odată cu acest triumf spectaculos, presa românească a început să „sape“, în încercarea de a le oferi fanilor cât mai multe informaţii despre Benny Adegbuyi. Din păcate, declaraţiile care au apărut în media, în ultimele ore, au relevat şi un trecut trist, de care a avut parte Benny. Concret, în cadrul unor apariţii pe care le-a avut la Eurosport şi la GSP Live, sportivul născut dintr-o mamă româncă şi o un tată nigerian a povestit cum, în anumite momente, a avut de suferit, inclusiv în România, din cauza culorii pielii.





Ce a povestit Benny Adegbuyi?





*În România, eu am avut noroc şi n-am resimţit rasismul atât de tare precum se vehiculează în America. O să zic, totuşi, adevărul, să ştii că se simte şi în sport. Am avut momente în care m-au privit diferit, am fost jignit sau am fost făcut în diferite feluri doar pentru culoarea pielii, ca şi cum aş fi inferior. Suntem în 2020, lucrurile acestea n-ar trebui să se întâmple.





*M-am lovit de rasism în România. Şi acum mă lovesc, pe reţelele sociale. Primesc mesaje răutăcioase, precum «Cioară», «Negrule», «Du-te la tine în ţară!», «Ţiganule». E frustrant şi dureros! Eu mă consider român! M-am născut aici şi vorbesc româneşte. E dureros... Cred că rasismul vine din partea celor care n-au educaţie şi nu pot trece peste culoarea pielii. Dar, spre deosebire de alte ţări, în România e mai bine. N-am avut parte de rasism exagerat în România. Au fost răutăţi.