Benny Adegbuyi, copleşit de emoţii: „Sunt român! Vreau să aduc glorie ţării“ VIDEO

Benny Adegbuyi e sportivul momentului în România! Iar victoria sa în faţa lui Badr Hari, unul dintre cei mai buni kickboxeri din istorie, a făcut să-i explodeze, pur şi simplu, cota şi notorietatea. Nu doar în ţară, ci la nivel internaţional.

Revenit în România, Benny, născut la Cluj şi crescut la Aiud, cu origini nigeriene (tatăl său a fost din această ţară) a vorbit, vizibil emoţionat, despre tot ceea ce i s-a întâmplat după victoria magnifică pe care a obţinut-o cu Badr Hari.

Ce a spus Benny Adegbuyi?

*E pentru prima dată când se face o conferinţă specială pentru mine. Bănuiesc că merit şi merită şi acest moment (râde).

*Sunt puţin obosit, pentru că n-am reuşit să dorm după meci. Nivelul de adrenalină a fost atât de mare, încât a fost bine dacă am aţipit o oră, două. Mă dor picioarele de nu mai pot...

*Meciul cu Badr Hari a fost planificat din ianuarie. Le-am spus organizatorilor că sunt în Top 3 Glory de câţiva ani şi merit şi eu un meci mare, iar ei au fost de acord. Şi Badr Hari a fost de acord. Aşa a pornit tot acest proiect. Din păcate, a venit pandemia şi s-a amânat totul. S-a reprogramat evenimentul. Am fost nevoit să mă antrenez în subsol, singur...

*Tot ce am făcut în ultimele luni a fost cu un singur scop: pentru a-l învinge pe Badr Hari, care e cel mai faimos şi printre cei mai buni luptători ai tuturor timpurilor. Cantonamentul a început undeva în luna septembrie, dar nimic frumos nu vine fără sacrificiu.

*Aţi văzut şi voi declaraţiile arogante ale lui Badr Hari, care nu ştiu dacă m-a subestimat sau, pur şi simplu, a încercat să „vândă“, să promoveze meciul...

*Am pregătit foarte bine meciul, am avut un antrenor, Alin Bălaşa, de la Sibiu, care s-a rupt şi el de familie şi de fiul lui, ca să fie totul perfect. Pe lângă antrenorii din Olanda, l-am avut pe el, antrenorul meu personal, care a stat zi de zi cu mine.

*Ne aşteptam ca Badr Hari să fie agresiv, puternic. Aşa s-a şi întâmplat, a început meciul în forţă, dar am avut un blocaj foarte bun. Intrând bine în meci, nu l-am mai simţit atât de periculos, am simţit că sunt mai puternic şi că pot câştiga meciul.

*În repriza a doua, din cauza unui moment de neatenţie, Badr Hari a profitat şi m-a făcut knock-down. Am fost ameţit, iar arbitrul m-a numărat. Pot să spun însă că acel moment m-a motivat şi mai tare. De ce? Pentru că nu-mi venea să cred că aş putea să pierd meciul, după o primă repriză atât de bună făcută de mine, aproape câştigată, după atât de multe sacrificii! Şi atunci am reuşit să „supravieţuiesc“ în acele 40 de secunde şi am intrat în repriza a 3-a foarte montat, foarte motivat şi am încercat să distrug! I-am dat peste mâini, peste picioare. Nu vreţi să ştiţi cum arată picioarele mele şi cum am dormit în noaptea de după meci, cu picioarele în sus...În fine, l-am prins cu o lovitură de dreapta, i-am rupt nasul, a încercat să se ridice, arbitrul l-a numărat...Aş fi vrut să-i rup şi mâinile şi picioarele, dar, evident, a venit oprirea meciului din partea arbitrului.

*Am adus una dintre cele mai mari victorii, pentru mine evident, pentru fanii kickboxing-ului din România, pentru kickbox-ul românesc. Pentru că, repet, Badr Hari e cel mai valoros kickboxer din lume.

*Probabil, va urma un meci foarte puternic, de centură. Cel mai probabil, cu colegul meu de antrenament, Rico Verhoeven. Între noi doi, dincolo de rivalitate, există şi respect. M-a felicitat pentru victoria cu Badr Hari, printr-un apel video, imediat după meci.

*M-au motivat şi declaraţiile date de Badr Hari înainte de meci, cum că totul va fi o plimbare în parc pentru el, că va fi „easy money“ (n.r. - Bani câştigaţi uşor), dar uite că n-a fost aşa (râde).

*Mulţi au spus că l-aş fi retras pe Badr Hari. Pot să spun că ăsta e un lucru bun, că se spune că Benny l-a scos pe Badri Hari în afara circuitului (râde)... Dar eu sunt „Mister Gentleman“, voi fi fair-play şi Badr Hari e atât de mare în acest sport, încât nu cred că ar trebui să se retragă. Probabil, ar trebui să revină în ring şi să mai aibă şi alte lupte, pe viitor.

*N-am glumit, atunci când am spus că Badr Hari e un „quitter“ (n.r. un om care renunţă uşor). Ştiu că eu n-am făcut acest lucru niciodată. Ori mă pui jos, mă faci knock-out, ori câştigi la puncte. Dar niciodată nu o să vezi că mă plâng că am dureri. Când l-am văzut pe Badr Hari jos, mi-am dat seama că a simţit cât de puternic sunt. Ştiam că are dureri peste tot, fiindcă eram eu în aceeaşi situaţie. Avea deja şi sânge pe faţă...Mă gândeam, deci, că din cauza durerilor e posibil să nu se mai ridice. Dar şi dacă s-ar fi ridicat, eram pregătit să termin treaba (râde).

*După meci, m-a sunat soţia mea, plângea, m-a sunat mama mea, plângea (râde). Nici nu înţelegeam bine ce spun. Ceea ce mă bucură e că am avut un feedback foarte bun după acest meci. A fost mult peste aşteptările mele. Ştiam că Badr Hari e faimos, dar nu mă aşteptam să am un feedback atât de bun.

*Mă bucur enorm, nici nu puteţi să vă imaginaţi cât ma bucur, că am adus bucurie în inimile românilor! Pentru că sunt român şi reprezint România. Am primit mesaje, clipuri video cu oameni care şi-au rupt tricourile de pe ei. Am văzut imagini cu oameni care stăteau în genunchi şi se rugau, după ce am fost făcut knock-down! Oameni care au zbierat, aproape să spargă televizorul...Chestia asta e de ajuns pentru mine şi mă motivează să încerc să mai aduc glorie pentru România, cât se mai poate, până la sfârşitul carierei.

*Dacă ar fi fost meciul cu Badr Hari cu public în sală, evident, totul ar fi fost diferit. Am asistat la un meci Rico Verhoeven - Badr Hari, într-o sală cu 35.000 de spectatori. Şi pot să spun că n-am mai văzut aşa ceva în viaţa mea! A fost ceva unic. Dacă ne-am fi luptat acum cu spectatori, pentru că Badr Hari e un sportiv foarte iubit, ar fi fost ceva cu totul diferit. Dar aşa a fost să fie. Eu mă bucur că Glory şi organizatorii au putut pune acest meci cap la cap, astfel încât el să aibă loc.

*Pot să spun că, oarecum, a fost un avantaj pentru mine că am luptat cu sala goală. Pentru că n-au fost miile de fani marocani care, evident, sunt foarte zgomotoşi. Dar am primit multe mesaje şi din partea fanilor marocani! Pentru că ei au înţeles că sportul e despre sport, nu despre ură.

*Sunt sigur că, dacă ne-am fi luptat cu public, ar fi fost şi mulţi fani din România în sală. Mai ales că şi aşa s-au cumpărat foarte multe pachete pay-per-view din România. Dar, totuşi, cred că dacă s-ar disputat duelul cu public în tribune, ar fi fost mai mulţi fani marocani şi olandezi. De aceea, cred că a fost un avantaj pentru mine faptul că l-am întâlnit pe Badr Hari fără armata lui de susţinători în spate. Ar fi fost o emoţie în plus pentru mine.

*A fost un meci legendar, de istorie, Benny versus Bader, despre care se va vorbi mult timp.

*Am fost asaltat de mesaje de felicitare. De la foarte mulţi oameni, de la băiatul lui Olăroiu, de la Olăroiu. De la oameni cu care poate că nu m-am intersectat în viaţa de zi cu zi, de la vedete, vloggeri, artişti. Le mulţumesc tuturor!

