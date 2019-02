Belicosul Becali, istoric al derapajelor verbale. Cum îl poate băga la apă pe patronul FCSB „gura bogată“ a acestuia

Ultima ieşire în decor a lui Becali a fost consemantă la sfârşitul anului trecut şi a cuprins viziunea latifundiarului din Pipera în legatura cu fotbalul feminin.

Declaraţia care a ajuns în toata presa mondiala şi care a dus până la autosesizarea UEFA în aceasta speţă a fost dată într-o intervenţie la postul TV ProX: "Dacă vor să mă pună să am echipă feminină, mă retrag din fotbal. Cum adică să faci lucruri împotriva lui Dumnezeu? Am şi eu păcatele mele. Dar lucruri nefireşti nu fac. Nu! Asta e aliniere la idelile lui Satan. Fetele să joace handbal, baschet. Cum să joace femeia fotbal? Nu e făcută pentru fotbal. Mădularele ei nu sunt făcute pentru fotbal. Femeia a fost făcută de Dumnezeu din bărbat, pentru bărbat. Femeia e făcută să fie atrasă bărbatul de ea. Dacă facem asta, batjocorim formele făcute de Dumnezeu ca să îl atragă pe bărbat. O schimonosim pe femeie! Boxul şi fotbalul le schimonoesc pe femei" spusese atunci Becali.

Mai mult, în urma cu câteva zile, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunţat că sunt mari sanse ca FCSB să aibă suferit din cauza ultimei aberaţii rostită de patronul grupării. "Legea e lege şi nu te tocmeşti pentru ea. E un caz care se va dezbate şi se va judeca la Comisia de Disciplina. Noi, ca Federaţie, ca administraţie, am sesizat Comisia de Disciplină pe acest subiect. După care, a doua etapă, este să aşteptaţi o decizie la nivelul Comitetului Executiv de implementare a acestei decizii. Şi e posibil să o facem înaintea celor de la UEFA. Sancţiunile pot fi de la excludere, care e cea mai mare, până la amenzi financiare", a spus Răzvan Burleanu

Raspunsul lui Becali nu a întârziat să apară, într-o declaraţie dată pentru Fanatik, latifundiarul s-a arătat nedumerit de demersul oficialului FRF. "Nu înţeleg de ce se bagă Burleanu. El, dacă este Ministrul Justitiei, să îi lase pe judecatori să îşi facă treaba. De ce dă el verdicte? Ai trimis la Comisia de Disciplină, lasă-i pe cei de acolo să decidă! Ce faci? Spui tu de amendă, de excludere? Să nu influenţeze, să nu dea directive. Ce am spus eu rău? Eu iubesc femeia si tot ce am declarat a fost să o protejez. Femeia este frumoasă, este sensibilă, are corpul fragil, iar fotbalul este un sport brutal. Nu regret ce am spus. Cum să regret opinia mea? Mintea omului şi cum gândeşte nu poate să le schimbe nici Burleanu, nici o mie de comisii. Păi, discriminare era dacă vorbeam cu ură. Eu am vorbit cu dragoste faţă de femeie. În plus, scrie şi în hotărâi de la CEDO, dar nu au ei de unde să ştie, că omul are dreptul să vorbească în conformitate cu religia şi cu credinţa lui. Atunci nu poate fi vorba de discriminare! Pentru ca eu aşa cred, eu am vorbit in credinţa mea! Atât îi transmit lui Burleanu: să nu se bage el să dea decizii. A sesizat Comisia de Disciplina, o să vedem când va fi cazul şi cum se va judeca"

Plecând de la acest ultim caz, Adevarul.ro a făcut o sinteză a declaraţiilor belicoase ale fostului cioban, în rândul celor jigniti de acesta regăsindu-se, pe lânga femei, străinii, homosexualii, persoanele de culoare şi cele cu alte convingeri religioase, derapaje sancţionate cel mult cu o amendă

2018 - derapaj xenofob: "E rusinos pentru noi, în anul centenarului sa câstige ungurii campionatul"

"Ce vrei acum, ca ungurul sa tina cu românul vreodata în viata ta? Daca are cetatenie ungureasca? A jucat la nationala Ungariei, el e ungur, tine cu ungurii, mai ales acum primeste ordin de zi pe unitate la ei, în centenar, sa câstige ungurii în România campionatul. Au ordin de zi de la Orban al Ungariei. De aia ma bat asa de tare. Pe cuvânt, nu e niciun fel de glumaI Nu este echipa ungureasca, 1407 (n.r. - 1907) sau cum îi spun ei, nu au si imnul asa? E rusinos pentru noi, în anul centenarului sa câstige ungurii campionatul în România. E chiar foarte, foarte rusinos. Iuliu Muresan zice si el asa (n.r. - CFR echipa românesca), ca îi e frica de poezia lui Eminescu"

2018 - derapaj xenofob: "Nu o sa ii las pe unguri sa castige ei in Romania."

"Va promit eu ca nu o sa ii las pe unguri sa castige ei in Romania. Sa faca Sepsi campioana... Dar nu se intreaba nimeni de ce s-a ajuns aici? Astia sunt de mizerie! Guvernul de mizerie al Romaniei! Mizerie, mizerie, mizerie! Ministrul de Armata e baiat tanar, destept, dar e servitor, e sluga. Ce spun? Avem ceva puternic si bun in tara noastra? Te daram. Eu am coeficient, ma duc in Europa, fac performanta. Am valoare, iar ei vor sa spulbere tot. Si lasa ca vin strainii... Au venit ungurii! Ca daca veneau americanii, aia era... Erau puternici, ne imprieteneam cu ei si ne descurcam. Dar asa?! Ei sunt o piticanie in fata noastra! Ungaria e o piticanie! Cum sa te bata Orban la tine acasa? Cum sa las o piticanie ca Orban sa ma bata in Tara Romaneasca? Niciodata nu se va intampla asta!"

2018 - derapaj rasist: "Cei mai problematici sunt jucătorii de culoare"

„Haideţi să vă spun ceva. Cei mai problematici sunt jucătorii de culoare. Ba că are problema aia, ba pe aia, ba pe aia. Gnohere nu e de culoare, e francez. Nu ai disciplină la echipă cu ei. Tot mârâie, tot băzăie. Ca Sulley Muniru… Scandalagiu. Ba că nu-i convenea aia… Păi, a sărit cu pumnii şi pe picioarele pe un jucător. Şi de atunci am zis că nu mai iau. Păi, eu de ce l-am dat afară? Am aşteptat finalul de sezon şi l-am dat afară. N-am eu noroc cu ei, de-aia. L-am luat pe Alcenat. Era cel mai bun. La noi n-a jucat nimic. L-am luat pe Emeghara – era băiat cuminte, dar n-a mai jucat nimic"

2017 - derapaj rasist: "Nu mai vreau să lucrez cu jucători din Africa"

"Nu am nimic cu jucătorii de culoare. Am avut 4-5. La mine nu e discriminare. Eu nu am nimic cu ăştia din Europa, pentru că sunt civilizaţi. Eu nu iau din Africa, nu mai vreau să lucrez cu ei. Ai numai probleme cu ei, nu se adaptează. Eu lucrez cu negri din Europa, care sunt civilizaţi, cei din Africa sunt obraznici, nu au educaţie. Pe Boli de ce-l vreau? E european, eu numai lucrez decât cu europeni, galben, negru, ce o fi, numai să fie european. Şi Mircea Lucescu spunea la fel, că nu mai poţi să lucrezi cu ei', a declarat Gigi Becali”

2016 - derapaj homofob: ”Îi consider pe homosexuali oameni bolnavi"

”Îi consider pe homosexuali oameni bolnavi. Daca o sa face?i un club de gay în România, o sa îi dea Dumnezeu foc. Lasa-ma, ba, cu ?arile democratice! Indiferent de CEDO, trebuie sa respectam legile ortodoxiei, România va fi ultima reduta a ortodoxiei.

2012 - derapaj homofob si împotriva persoanelor cu alte convingeri religioase: "Nu voi anagaja niciodata la echipa homosexuali si pocaiti"

Eu am aceeasi dragoste si pentru homosexuali, si pentru ceilalti. Eu îi iubesc pe toti la fel, dar cum sa angajez un homosexual fotbalist? Îi iubesc pe homosexuali, dar nu pot sa fie într-o echipa! Echipa aia n-o sa câstige niciodata, pentru ca unul îi sleieste pe toti de putere. Trebuie sa înteleaga lumea ca un homosexual nu poate sa joace într-o echipa de fotbal. Fac baie dezbracati, cutare, nu le mai arde la aia sa dea gol. Nu iau niciodata nici pocaiti. Îl iubesc la fel cum îi iubesc pe crestini-ortodocsi, dar consider ca am ghinion cu el. Pocaitii sunt dintr-o secta satanica. Eu aleg cu cine lucrez, nu urasc. Încerc sa le salvez sufletul"

2011 - derapaj sexist: "Dumnezeu spune ca barbatul e barbat si femeia curva” - a fost amendat cu 2.000 de lei amenda de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

„Nu sunt adeptul înselarii, sa înseli. Sunt adeptul sa fii un om fidel. Si tineti minte lucrurile astea: barbatul care însala e smecher, iar femeia care însala este curva. Barbatul care însala scoate palaria, o scutura si pleaca si îsi face, cum ar veni, chiar nevoia. Femeia nu poate sa zica îti dau 1.000 de euro ca sa faci sex cu mine la un barbat. Un barbat poate sa dea 1.000 de euro la femei, face sex si pleaca. O femeie nu poate cumpara un barbat, o femeie trebuie sa simta, trebuie sa strânga un barbat în brate. (...) Un barbat care umbla cu 50 de femei... bine, nu ma refer chiar la unul casatorit, ma refer la cei necasatoriti... un barbat care e necasatorit si are mai multe femei, 52, e un barbat destept, un barbat smecher. O femeie care are 50 de barbati este curva. O femeie care îsi însala barbatul numai cu un singur barbat este curva. Un barbat care îsi însala nevasta cu o singura femeie e un accident. Dumnezeu spune ca este pacat si nu face deosebire din punctul de vedere al pacatului si la barbat, si la femeie, da? Dar fii atent, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, legea lui. Un barbat face pacat daca însala, dar femeia nu are motiv si nu are dreptul sa se desparta de barbat daca însala. Dar barbatul este absolvit de vina daca se desparte de femeia care însala si care de fapt este curva (...). Singurul motiv pentru care un barbat se poate desparti de o femeie este numai daca este curva. Daca ea are un accident si nu mai are totul, ori ramâne chioara, fara picior, fara mâna, esti obligat toata viata sa o întretii pentru ca ai ales-o si te duci cu ea pâna la moarte. (...) Deci: Dumnezeu spune ca barbatul e barbat si femeia curva".”.

2010 - derapaj homofob: "Niciodata nu o sa existe homosexuali la Steaua. Fac o suta de discriminari"

"Am primit o hârtie de la CNCD, de la Asociatia Accept, ca am spus eu ca «jucatorul Ivanov, pentru ca am auzit ca e homosexual, nu va veni niciodata la Steaua. Eu am dreptul sa angajez pe cine vreau, cum au si ei, homosexualii drepturi. Va jur ca îi iubesc pe toti oamenii la fel, indiferent de înclinatiile sexuale. Niciodata nu o sa existe homosexuali la Steaua. Fac o suta de discriminari. Nu vreau sa lucrez cu homosexuali, nu vreau sa-i angajez la mine. Care e problema lor? Sa nu-mi mai trimita mie cu discriminarea. Nu am nimic cu ei, îi respect ca pe toti oamenii numai ca nu vreau sa lucrez cu ei, am ghinion, asta cred eu. Daca era angajat si îl dadeam afara când aflam ca era homosexual, da, aveau dreptate. Eu pot sa angajez oameni de numai 1.90, e discriminare pentru ceilalti? Eu pun ce reguli vreau. Si eu la Steaua nu angajez homosexuali. Daca se strecoara vreunul, fara sa stiu eu, nu-l mai dau afara, dar îl trimit la echipa a IV-a, ca si acolo avem nevoie. Eu ma ghidez dupa Sfânta Scriptura, nu dupa legile omenesti. Alea ale lui Dumnezeu le respect mai întâi si pe urma pe cele omenesti"

