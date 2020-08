Becali, vânăt de supărare! Motivul pentru care vrea să târască FRF la Tribunalul de Arbitraj Sportiv

Hotărârea îngheţării campionatului a fost primită cu braţele deschise de aproape toate echipele din Liga 1, dar nu acelaşi lucru se poate spune şi despre gruparea condusă de Gigi Becali. FCSB a terminat play-off-ul din Liga 1 pe poziţia a 5-a şi avea şanse teoretice la locul 3, dacă s-ar fi jucat cele două restanţe anulate: FCSB - Astra şi Astra - Craiova. Motivul supărării lui Gigi Becali nu are legătură cu prestigiul sportiv, ci doar cu banii, diferenţa din drepturile TV între locurile 3 şi 5 fiind de aproximativ 350.000 de euro.

"Aia cu îngheţarea campionatului o să o contest. Păi eu am terminat pe locul 5. Eu am un meci mai puţin disputat. Pierd vreo 300.000 de euro. Cum să îngheţi campionatul? Cum să fiu eu pe locul 5, dacă am un meci jucat mai puţin. O să mergem la comisii, la TAS. Nu mă deranjează nimic, dar nu-mi lua banii. Cum să-mi iei banii? Ar fi trebui, dacă tot au îngheţat, să facă puncte per meci. Nu se schimba campioana, pentru că luai toate punctele şi sezonul regulat", a declarat Gigi Becali, la AntenaSport.