Becali, „turbat“ la televizor: Şi-a făcut praf patru jucători şi a anunţat o decizie tactică ireversibilă

FCSB se pregăteşte să bifeze al 7-lea sezon la rând fără titlu! Pentru că acum, când mai are şapte meciuri din play-off, formaţia din Berceni e la cinci puncte de liderul CFR Cluj. Iar distanţa poate creşte la opt puncte, dacă ardelenii vor câştiga, diseară (ora 21.00), meciul de acasă cu FC Argeş.

Bulversat de înfrângerea cu Craiova, de duminică seară, patronul FCSB, Gigi Becali, a avut, astăzi dimineaţă, o intervenţie telefonică la emisiunea „Ora Exactă în Sport“, difuzată de Pro Arena. Cu acest prilej, latifundiarul s-a arătat, încă o dată, şocat de decăderea lui Florinel Coman (23 de ani), fără gol în această ediţie de campionat. Şi, potrivit sport.ro , a anunţat că, de acum înainte, vedeta Octavian Popescu (19 ani), cu cifre excelente, va juca numai extremă sau inter stângă, în locul lui Coman.

Ce a spus Gigi Becali?

*Coman nu mai poate să dribleze un jucător. Nu mai are plecarea aia de pe loc. Trebuie vorbit cu oamenii care îl antrenează. Cu el. E ceva în neregulă cu el, dar nu ştiu ce. Nu se poate ca un jucător pe care am dat 3 milioane.... Am şi avut o oferă de 7 milioane pentru el de la americani. Ar fi plătit suma în doua tranşe. Am refuzat atunci. Cine a ştiut ce va urma?

*Niciodată Tavi Popescu nu va mai juca decât în stânga. Am sacrificat destul echipa pentru Coman. Tavi Popescu, câte zile voi mai avea eu la acest club, dacă va veni altcineva poate sa facă ce vrea, va juca numai în stânga. Extremă sau inter stânga, atât. Nu va mai călca în viaţa lui în dreapta. Am sacrificat echipa în prima repriză pentru el (n.r. - Florinel Coman) şi regret.

*El (n.r. - Tavi Popescu) stânga, atacant stânga sau inter stânga. Nu va mai juca altceva în viaţa lui Tavi Popescu. Să se ducă Coman să joace în dreapta. Tavi Popescu nu va mai juca în viaţa vieţilor lui altceva decât în partea stângă!

*Cordea a uitat fotbalul, nu mai ştie. Tănase doar pase greşite, nu l-am văzut în viaţa mea atât de slab pe Tănase.

*Edjouma ăla, am zis când a venit să vezi ce milioane iau pe el. Primul meci, al doilea meci, «mamă, ce fotbalist, extraordinar, de când caut!». A jucat bine două meciuri acum, gata, s-a văzut Maradona, eu driblez, nu mai pasez eu, bă, pasează, mă, că stai pe bancă, mă Edjouma. Ia să vezi cum stă pe bancă acum. Când a venit, în primul meci, pac-pac din prima, ce fotbalist, acum i s-a urcat la cap, când prinde mingea are trei situaţii de pasă, dar el driblează, degeaba driblezi cu unul dacă o pierzi la al doilea.

*Dacă vrea Dumnezeu, Craiova câştigă toate meciurile şi e campioană. Sau CFR nu mai câştigă niciun meci. Ce, Craiova nu poate lua titlul? Poate.