Becali s-a rugat la toţi sfinţii ca să se califice FCSB şi a declarat că îi măreşte salariul lui Gnohere şi îi dă 10.000 de euro pentru fiecare kilogram slăbit

„Pentru treaba asta, Gnoghere nu va mai fi vândut niciodată de la Steaua. Va avea (n.r. - o mărire de salariu). I-am transmis că 10.000 de euro pentru fiecare kil în minus. I-am transmis prin MM. Dacă-l pune înapoi, dă banul înapoi", a declarat Becali, la Digi Sport.





Finanţatorul a apreciat apoi că „nu suntem echipă de Europa. Dacă nu pasezi şi nu ţii mingea, nu ai posesia, nu poţi să fii echipă mare. Dacă tu ai 1-0 şi tu cu o echipă ca asta nu ţii mingea şi le bubui bufa-bufa înseamnă că nu eşti echipă mare. La 1-0, aveam cele mai mari emoţii pentru că vedeam că e o problemă. A făcut Dumnezeu ca să nu mai am nici emoţii, că la 1-1 mi-a luat emoţiile. Am zis <asta e, gata, la revedere, ce să facem? Mă gândeam ce să vă spun, voiam să vă spun să nu mă mai sunaţi, că dacă eu nu joc în Europa, nu am ce să discut. Eu discut de fotbal dacă joc în Europa. Dacă nu joc în Europa, ce să vorbesc? Tac din gură, închid gura. La 1-1 nu mai credeam, făceam rugăciune în continuare şi spuneam: <Doamne, Isuse Hristoase, Maica Domnului, Nicolae, Ioane Gură de Aur, Pantilimoane, Ioan Botezătorul, Nicolae, Mina voi puteţi oricând să faceţi, vă rog faceţi dacă vreţi să faceţi!> Dar nu mai credeam. Dar tot făceam rugăciunea. Pentru că ştiam că ei pot oricând. Şi a făcut Dumnezeu ca să-mi ia emoţia, a făcut 1-1, să nu mă ţină în emoţie până la final, ca să mă înnebunească, a făcut 1-1 şi după aia a făcut în ultimele secunde că să nu mai am nici emoţia egalării. Atâta dragoste şi m-a iubit Dumnezeu încât a lucrat ca să-mi ia şi emoţia. Că mi-a luat-o emoţia la egal, gata, m-am resemnat. N-aveam încredere în echipă, că vedeam că nu jucăm nimic, că la 1-1 tot ei jucau mai bine ca noi. O să ne califice Dumnezeu şi cu asta, basta, că ăsta e semnalul. <Te iubesc, te calific> Păi a făcut altcineva? Numai mâna lui Dumnezeu. Poţi să spui că am jucat noi ceva? Nimic nu am jucat, stânga, dreapta, ţâra, pâra, stânga, drepta, ţâta, pâra, stânga, dreapta, ţâra, pâra. De Dică vorbim numai după turul de sezon regulat. Vrem cupele europene, dar el a fost angajat pentru campionat. Şi după 13 şi după 26 de etape. Ce să mai vorbim noi de jucători, dacă Dumnezeu a făcut totul?", a declarat Becali, la Digi Sport.







Formaţia FCSB s-a calificat în play-off-ul Ligii Europa, după ce a învins, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1 (0-0), echipa Hajduk Split, în manşa secundă a turului trei preliminar al Ligii Europa, partidă la care Harlem Gnohere a marcat ultimul gol în minutul 90+3. În tur, scorul a fost 0-0.





Joi seară, au marcat Gnohere ’55 (penalti), ‘90+3 pentru FCSB şi Said ’81 pentru Hajduk.