Becali, fără pic de ruşine: Ce a putut să zică după victoria scandaloasă a FCSB-ului

După o partidă făcută praf de arbitraj, singurul care a ignorat faptul că echipa sa a fost ajutată să câştige a fost Gigi Becali.

Iată fragmente din analiza sa tehnico-tactică, pentru prosport.ro şi Pro X:

*De arbitraj nu vreau să comentez. mai ales că vorbeşte Gică Hagi şi voi ştiţi că ceea ce spune Gică nu vreau să-l contrazic şi nu vreau să se supere pe mine. Farul a jucat bine, dar sunt convins că Gică ştie că şi noi am jucat foarte bine. Am jucat aşa cum îmi doresc eu, asta-i Steaua pe care mi-o doresc.

*Am jucat în vijelie, bam bam bam. E cel mai bun meci al nostru. Nici Barcelona nu ne rezista, dacă jucam cu ea. Nici Real Madrid nu ne-ar fi bătut, aseară. Mi-a revenit încrederea! Păi, dacă noi jucăm ce-am jucat cu Farul, vom fi noi campioni, pentru că nu putem să fim învinşi.

*Cred că e campioană (n.r. - CFR Cluj), am spus că numai o minune, numai dacă vrea Dumnezeu, că acum numai dacă Dumenzeu ne dă campionatul. Dar, ce am văzut eu aseară, dacă Dumnezeu vrea, ca noi să jucăm ceea ce am jucat noi aseară...

*Tavi Popescu... O să-i dublăm salariul în vară, ce crezi că o să-l lăsăm aşa? O să fim drepţi. Vorbeam cu MM (n.r. - Mihai Stoica), acum 7-8 ani, şi spuneam că o să apară unul, o să-mi dea Domnul mie un fotbalist care o să fie de talia lui Hagi şi o să iau zeci de milioane pe el. Şi MM mi-a adus aminte. <Bă, Gigi, ăsta cred că e!> E posibil să-l depăşească pe Gică (n.r. - Hagi), dar pe ceilalţi i-a depăşit deja (n.r. - Balaci, Dobrin), nu mai vreau să dau nume. Nu pleacă în vară, pentru că e posibil ca în vară să aibă o cotă de 20 de milioane, iar eu nu-l dau.

*O să-i spun lui Tavi că vreau să piardă şi el o minge. <Nu-mi convine, vreau să pierzi şi tu o minge. Nu se poate nicio minge să nu pierzi, m-am enervat! Pierde, bă, şi tu una!> I-am spus lui Mihai Stoica: <Spune-i, mă, să piardă o minge că m-am enervat!> Nu pierde nimic, intră în ei, trei, patru, driblează face, se întoarce, pasează şi nu piede nicio minge.

