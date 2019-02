Becali mai dă o lovitură financiară: FCSB urmează să primească 6 milioane de euro pentru un jucător de rezervă

Francezul a rămas pe bancă pe toată durata meciului cu Craiova de duminică. Cum înlocuitorul său, Ioan Hora, are deja trei goluri în trei meciuri, zilele lui Gnohere la FCSB sunt numărate.





„E dorit în China şi am anunţat echipele interesate că preţul e de 6 milioane de euro. Acum, aşteptăm răspunsul. Dacă Gnohere e supărat că nu joacă, mai întâi, să facă 9 kilometri la antrenament, nu 6! Are stafful statistica, acum vedem cât aleargă fiecare. Joacă cei care sunt cei mai buni la antrenamente. Am întrebat şi eu de ce joacă Hora şi nu Gnohere. Am înţeles că Hora s-a prezentat cel mai bine la pregătire“, a dezvăluit Gigi Becali la Digi Sport.

După ce a marcat 11 goluri în campionat până în pauza de iarnă, Harlem Gnohere (31 de ani) a devenit o rezervă în 2019.

