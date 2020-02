Becali, distrus: Patronul FCSB şi-a făcut praf echipa! Cine a ieşit cel mai şifonat

FCSB a fost învinsă mult mai clar decât o arată scorul, neavând, practic, nicio şansă de gol în partea secundă a derby-ului pierdut cu Dinamo (1-2).

Astfel, cu o etapă înainte de terminarea sezonului regulat, vicecampioana e la şase puncte de liderul CFR Cluj şi are nevoie de un miracol, la ce joacă mai ales, pentru a câştiga primul titlu din 2015 încoace. De aceeaşi părere a fost şi Gigi Becali care, aşa cum era de aşteptat, şi-a făcut praf echipa într-o intervenţie telefonică la Digi Sport.

Ce a spus Gigi Becali?

*De unde să ştiu că noi nu mai putem să alergăm? Le era frică, pentru că nu sunt pregătiţi. Coman a rămas singur, dar a jucat cu frică toate mingile, pasa la adversari, pentru că e nepregătit.

*Amândoi ar fi trebuit să fie schimbaţi, atât Coman, cât şi Moruţan. Noi, în prima repriză, am jucat cu doi oameni în minus. Poate că era mai bine dacă i-ar fi scos şi i-ar fi băgat pe Oaidă şi pe Nedelcu.

*Moruţan e prinţul nostru, se încurcă în minge. O să mai prindă echipa el... Îţi dai seama, că nu mai are când. Parcă e circar...

*Iulian Cristea, săracu', e de pe altă planetă! A şi lăsat echipa în zece oameni...

*Diferenţa au făcut-o portarii, chiar dacă noi am fost „morţi“. Deci, şi Bălgrădean e vinovat.

*Apoi, Planici nu vine cu omul lui şi „doarme“ pe teren.

*Man a jucat bine în repriza a doua, nu prima. În rest, Creţu şi Planici au jucat bine. Nu poţi să câştigi un meci cu trei oameni.

*Vintilă va merge cu mine până la moarte, dar îi fac un rerpoş, ceea ce nu înseamnă că are în pericol postul. El mi-a zis că o să fim tare în play-off! Eu n-am auzit aşa ceva până acum! Adică, noi acum suntem morţi şi o să fim buni peste două săptămâni?

*Florin Tănase e lupul moralist, dar şi el a dat toate mingile la adversari. Iarăşi, sunt jucători valoroşi, dar nu sunt pregătiţi.

*Eu nu mai am încredere. Noi suntem nişte copilaşi şi jucăm un fotbal de copilaşi. Nu mai cred în titlu! Doar dacă vrea Dumnezeu. Nu baţi Clinceniul, nu baţi Dinamo...Păi, la ce am jucat noi, Dinamo, dacă era o echipă puternică, ne-ar fi dat 6-7, mai ales că am rămas şi în inferioritate numerică.

*Eu zic că CFR o să ia campionatul. Eu zic că ne batem la titlu, dar, de fapt, nu ne batem. Ce să mai caut la meciuri? La meci, o să merg când o să mă duc să văd spectacol. La meciul cu Dinamo nu m-am dus, fiindcă mi-ar fi dat lojă la etajul doi şi era departe.

Suntem vai de noi... Ne bat măr cei de la CFR, ei iau titlul. Gigi Becali finanţator FCSB