Becali, dezvăluire şocantă despre un fotbalist de la FCSB: „Bagă două pachete de ţigări pe zi! E distrus, e mort, e vai de capul lui!“

Gigi Becali oferă cele mai mari salarii din România, însă, fiindcă banii săi au fost investiţi fără cap în nişte jucători „umflaţi“ cum pompa, latiufundiarul a intrat în panică!





Aduşi de la Viitorul, nume ca Nedelcu, Florin Tănase, Benzar sau Florinel Coman nu numai că n-au progresat la FCSB, dar dezamăgesc în mai toate partidele mari, cu miză. Cea mai mare dezamăgire s-a dovedit a fi însă Florinel Coman, comparat, la un moment dat, cu Kylian Mbappe de Gigi Becali.





Patronul FCSB s-a prins şi el însă, între timp, că a făcut o comparaţie cretină, iar după remiza cu CFR Cluj a dat de pământ cu Coman la Digi Sport.





Ce a spus Gigi Becali?





*Nu mai pot eu de ce a făcut Florinel Coman la gol (n.r. - referire la modul cum şi-a celebrat reuşita). Marchează, mă, gol din 8 metri, tu aştepţi să-ţi dea pasă adversarul ca să dai gol? Dacă eşti fotbalist, dai gol din 8 metri! (n.r. - referire la o ratare mare a lui Coman).





*Pai, dacă bagă ţigări câte două pachete în el, cum să poată? Eu l-am văzut pe Coman în timpul meciului că sufla, răsufla. Am şi zis că e distrus, e mort. El vrea să ajungă fotbalist aşa? Păi lasă, bă, ţigara, dacă vrei să ajungi fotbalist. El nu poate să alerge. Degeaba are talent, degeaba vede jocul. E super fotbalist, are talent cât carul. Degeaba. Dacă nu poţi să alergi la fotbal, la revedere!





*Lăcătuş fuma şi el, dar alerga! Nici ţigările de acum nu sunt ca alea de acum. Au încă 32 de substanţe narcotice, droganghiste. Au un drog pe care poţi greu să-l laşi. Aşa mi-a zis şi mie un specialist, că nu ştiam eu. La fotbal trebuie să alergi. Dacă nu alergi, la revedere!





*Speram să mai iau 2 milioane pe el (n.r. - pe Florinel Coman), dar acum nu mai cred. Dacă am dat trei milioane pe Coman trebuie să dea gol de acolo. Tu îţi arăţi muşchii după ce îţi face ăla cadou? Vai de capul tău!