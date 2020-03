Becali anunţă un carnagiu în România: „Vor muri oameni pe targă, înainte să ajungă la spital!“

Numărul cazurilor de coronavirus creşte în România, însă, la această oră, situaţia pare a fi încă sub control, cu mai puţin de 1.000 de oameni infectaţi. Iar asta în condiţiile în care primul caz a apărut la data de 26 februarie.

De atunci, adică în 28 de zile, au fost 906 teste pozitive, media fiind de 32 de cazuri noi pe zi. Prin comparaţie, în acest moment, în Italia sunt peste 69.000 de cazuri, iar Spania se apropie de 48.000 de bolnavi. Cu aceste statistici în faţă, tot mai mulţi români anunţă un viitor apocaliptic şi aici, insistând că o asemenea situaţie e inevitabilă, mai ales că în România sistemul sanitar e la pământ.

De aceeaşi părere e şi Ioan Becali, cel care într-un interviu pentru gsp.ro a anunţat că va urma un dezastru umanitar în România.

Ce a declarat Ioan Becali?

*Stau în casă, nu ies deloc, deloc! Da, chiar sunt speriat, eu am şi o vârstă, plus că am suportat şi o operaţie complicată. De 2-3 săptămâni n-am mai ieşit deloc, următoarele 2-3 săptămâni nu ies. Dacă va fi nevoie, o să stau şi 2-3 luni!

*Cu nenorocirea asta să plec pe undeva? Am pe cineva care îmi face cumpărăturile şi mi le aduce acasă. Eu cred că mai devreme de 7-8-10 luni nu vom putea să învingem acest virus nenorocit. Unii văd că vorbesc despre fotbal, cred că sunt de pe altă planetă dacă îşi imaginează că se mai poate juca în curând.

*Eu văd ce se petrece în Italia, 750 de morţi într-o zi, în Spania, 500 de morţi. Franţa discută să decreteze stare de urgenţă pe 6 luni. Sunt ţări care cred că stau mult mai bine decât România ca sistem medical şi iată că sunt îngenuncheate.

*Nici nu pot să-mi imaginez ce ar fi la noi dacă s-ar ajunge la numărul de cazuri din ţările pe care le-am enumerat. Ar fi ceva insuportabil. Inimaginabil! În România vor muri oameni pe targă, înainte să ajungă să stea chiar şi pe holurile spitalelor.

*Dacă vom avea oameni infectaţi câţi au azi cele două ţări vom traversa un coşmar cum n-a mai existat. Doar că rostesc cuvintele astea şi mă sperii. Doamne, Dumnezeule...