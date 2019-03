Băutura l-a băgat pe Tamaş la răcoare! Istoricul problemelor bahice ale fostului fundaş al echipei naţionale

Fostul jucătoar al echipei naţionale este cunoscut ca o persoană care nu se mai poate controla atunci când bea un pahar în plus. Şi cum băutura i-a fost tot timpul dragă, derapajele bahice au apărtut în viaţa fotbalistului ca ciupercile după ploaie



În noapte de luni spre marţi, Gabi Tamaş a fost oprit de poliţia din Israel după ce maşina condusă de fundaşul român, o limuzina Mercedes, a fost surprinsă cu viteza de 205 km/h într-o zonă restricţionată la 90 şi a fost oprită în trafic. Imediat ce a coborât geamul, agentul de circulatie a simtit mirosul puternic de băutură şi i-a solicitat şoferului să sufle în etilotest. Concetraţia alcoolica de 0.77mg/l alcool pur in aerul expirat, de trei ori mai mare decât limita legală în Israel, l-a expediat pe Tamaş direct în arestul Poliţiei.



Potrivit presei din Israel, după ce a petrecut noaptea de luni spre marţi după gratii, Tamaş se pregătea să plece acasă, urmând să fie arestat la domiciliu. Poliţia a făcut însă apel la decizia judecătorului de a-l trimite pe fundaş în arest la domiciliu, iar jucătorul legitimat la Hapoel Haifa va rămâne cel puţin până duminică în închisoare.



Conform gsp.ro, joi dimineaţă, patronul lui Hapoel Haifa, Yoav Katz, pare să nu se dezică total de fotbalist. Şeful clubului s-a sfătuit cu staff-ul administrativ şi a luat hotărârea să-l dea afară pe avocatul care l-a reprezentat pe Gabi Tamaş la tribunal, după ce acesta nu a reuşit să-l elibereze pe român.



La 35 de ani, fundaşul a mai adăugat astfel un episod jenant pe lista ruşinii, una oricum interminabilă din cauza trecutului său. Iar faptul că, în acest moment, sunt şanse să fie dat afară de la Hapoel Haifa pare să fie ultima dintre problemele lui Tamaş.



Tamaş s-a născut pe 9 noiembrie 1983 la Braşov. În 2002 a fost promovat la prima echipă a lui Dinamo, iar în cariera sa a mai trecut pe la Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Brom, CFR Cluj, Doncaster, Watforf şi FCSB. Acesta este jucătorul lui Hapoel Haifa din vara anului 2017.



Listă interminabilă de probleme



Chiar dacă foarte multe dintre beţiile lui Gabi Tamaş nu au ajuns niciodată în presă şi au rămas secrete, escapadele bahice ale fotbalistului care au ajuns la urechile ziariştilor au ţinut de foarte multe ori prima pagină în presa sportivă şi cea mondenă. Iată cele mai zbuciumate derapaje ale lui Tamaş şi consecinţele lor:



decembrie 2004. Împreună cu nişte prieteni, a devastat un restaurant din Poiana Braşov.



noiembrie 2005. A provocat un scandal imens într-o discotecă din Braşov, la câteva ore după ce Dinamo remizase acasa cu Jiul Petroşani (1-1)



octombrie 2008. După ce a băut peste măsură, spre dimineaţă şi-a adus aminte că Dinamo are restanţe financiare la el. A pus mâna pe telefon şi la ora cinci dimineaţa l-a sunat pe preşedintele Nicolae Badea. „Eu de azi mă apuc de K1. Nu mai vreau să joc fotbal”



februarie 2009. A fost trimis la Dinamo II după ce a provocat scandal în cantonamentul lui Dinamo din Turcia. Beat fiind, a chemat maseurii la trei dimineaţa. A fost la un pas să îl bată pe antrenorul secund, Ion Vlădoiu, care a încercat să îl liniştească.



iulie 2010. S-a îmbătat criţă la nunta fratelui său şi a sărit să bată câţiva ospătari, nemulţumit de serviciile lor



decembrie 2010. Şi-a batut iubita după ce a băut într-un club din Bucureşti, bănuind că aceasta l-ar înşela



iunie 2011. A ratat turneul naţionalei în America de Sud, din cauza unui chef la care a stat până dimineaţa



august 2011. A rămas la un şpriţ, în oraş, cu Mutu, înaintea amicalului României cu San Marino şi a fost exclus din lot



toamna lui 2013, Aflat la restaurantul hotelului Irisa, Tamaş a vrut să urineze în chiuveta din bucătăria localului şi l-a lovit cu cotul pe Daniel Pancu când acesta a încercat să-l liniştească şi să-l îndrume către toaletă



mai 2013, A ajuns la Poliţie după ce a spart uşa unei scări de bloc din Bucureşti şi s-a culcat pe jos. A ameninţat şi jignict oamenii legii care au venit să-l reţină şi a primit opt luni de închisoare cu suspendare, iar termenul de supraveghere a fost de doi ani. Pe vremea aceea era legitimat la West Bromwich Albion



mai 2015, Şi-a surprins colegii de la FCSB şi antrenorul de atunci, pe Costel Gâlcă, ajungând în stare de ebrietate la antrenament



septembrie 2016, A avut o altercaţie cu un bărbat, căruia i-a distrus telefonul. Proprietarul mobilului a făcut plângere la Poliţie, iar Tamaş s-a întâlnit cu victima sa şi s-a înţeles să plătească suma de 22.000 de euro, bani în schimbul cărora bărbatul s-a învoit să-şi retragă plângerea



octombrie 2016, A fost dat afară de la CFR Cluj la numai o săptămână după ce semnase. Fotbalistul fusese implicat în mai multe scandaluri, toate pe fondul consumului excesiv de alcool.



ianuarie 2017, Fundaşul central s-a imbatat într-un cantoament al echiopei FCSB în Antalya si ar fi injurat mai multi colegi.

