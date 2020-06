„Battle of the Brits“, în loc de Wimbledon. Murray a jucat primul meci pe 2020 şi n-a uitat de #BlackLivesMatter

Începând de marţi, cei mai buni jucători de tenis britanici se înfruntă pe hard, la Roehampton, gazda tradiţională a calificărilor pentru Wimbledon.

Kyle Edmund, Daniel Evans, Cameron Norris, dar şi Andy Murray s-au prezentat la start, pentru întrecerea de simplu. Fostul lider mondial a disputat chiar primul său meci din 2020, având în vedere problemele de sănătate care l-au ţinut departe de teren după încercarea timidă de a evolua în Cupa Davis, la Madrid, în noiembrie 2019. Murray a câştigat cu 6-2, 6-2 în faţa lui Liam Broady (211 ATP), însă Kyle Edmund (44 ATP) l-a învins miercuri, 6-7(2), 7-6(5), 10-5.

Un feminist declarat, Murray a profitat de ocazie pentru a-şi arăta sprijinul pentru mişcarea Black Lives Matter, îngenunchind în apropierea fileului, împreună cu adversarul său, dar şi cu arbitrul partidei.

„Este considerat a fi radical. Însă eu consider că este cu totul altceva, este corect ca toată lumea să fie tratată exact la fel, indiferent de culoarea pielii, sex sau orice altceva. Lumea spune că e nevoie doar de timp, dar nu înţeleg de ce ar fi nevoie de aşa ceva. Unele lucruri pot fi schimbate simplu, chiar acum!“, a declarat Murray, pentru BBC.

