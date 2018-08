Batem la porţile grupelor: FCSB şi CFR Cluj joacă în această seară în Europa League. Miză financiară imensă

Acessul în grupele Europa League e extrem de important pentru cele două echipe, care şi-ar asigura venituri de circa 10 milioane de euro dacă ajung în faza grupelor.

@ FCSB – Rapid Viena, ora 21.30, ProTV.

Pentru a ajunge în grupele Europa League, FCSB trebuie să o depăşească pe Rapid Viena, o echipă solidă, mai bună decât Hajduk Split, adversara din turul precedent. Meciul se joacă pe un stadion fierbinte, Allianz, de 28.000 de locuri, inagurat acum doi ani. Fanii vor crea o atmosferă apăsătoare petru FCSB, cel puţin aşa susţine Andrei Ivan, fotbalistul român care evoluază pentru austrieci. „Fanii noştri sunt cei mai frumoşi din Austria, cred că vom avea o coregrafie foarte frumoasă cu FCSB. Sunt foarte multe bilete vândute, vor fi foarte mulţi fani, peste 20.000. Le-am dat celor de aici nişte date despre FCSB, sper să fie de ajutor. Eu îmi doresc să înscriu contra FCSB-ului", a spus Ivan pentru PRO TV.

Clubul Rapid Viena a fost înfiinţat în 1899 şi este cea mai titrată grupare din istoria fotbalului austriac, cu 32 de titluri naţionale. Interesant este că primele culori ale clubului au fost roşu-albastru, echipament pe care vienezii îl mai folosesc la meciurile din deplasare. Acum, Rapid Viena joacă în alb-verde.

Deşi este clubul cel mai prestigios, Rapid Viena n-a mai câştigat un titlu în Austria de 10 ani, iar în sezonul trecut a încheiat pe locul al treilea, după Salzburg şi Sturm Graz. Pe plan internaţional, Rapid Viena a jucat de două ori finala Cupei Cupelor, în 1985 şi 1986, pierzând de fiecare dată. Lotul echipei este cotat la 30 de milioane de euro, aproape la fel ca cel al FCSB-ului.

Cel mai bine cotat jucător este mijlocaşul defensiv Dejan Lubicic. Tot trei milioane valorează şi fundaşul stânga Boli-Bolingoli Mbombo. Antrenor este austriacul cu origini sârbeşti şi croate Goran Djuricin, 43 de ani. Rapid Viena a trecut în turul trei preliminar de Slovan Bratislava, câştigând cu 4-0 pe teren propriu, după ce pierduse cu 2-1 în Slovacia. Vienezii au început prost campionatul, cu 5 puncte câştigate din 12 posibile.

@ FC Dudelange 91 – CFR Cluj, ora 21.00

Misiunea mai uşoară o are CFR-ul, care evoluează împotriva unei echipe din Luxemburg, F 91 Dudelange, cotată la nici patru milioane de euro. Singura problemă care dă de gândit e performanţa acestei echipe din turul precedent, când a trecut de Legia Varşovia după 2-1 în Polonia şi 2-2 aacsă.

Antrenată de germanul Dino Toppmoller, gruparea înfiinţată în 1991 are în palmares 14 titluri naţionale. În atac joacă şi Ibrahimovici. Nu e vorba de Zlatan, bineînţeles, ci de Sanel Ibrahimovici, în vârstă de 30 de ani, un fotbalist bosniac ce a sosit în Luvemburg de aproape 10 ani şi a schimbat câteva echipe. El e accidentat în momentul de faţă.

CFR Cluj a ajuns ieri în Luxemburg fără portarul Vâtcă, cedat celor de la Voluntari. Astfel, între buturi va apărea Jesus Fernandez, portarul spaniol achiziţionat recent care are două meciuri în tricoul lui Real Madrid.