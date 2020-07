Bătaie de joc în prezenţa jurnaliştilor: Ce s-a întâmplat la conferinţa susţinută de Becali

La FCSB, în schimbul unui salariu lunar, într-adevăr, peste ce se oferă la alte echipe din Liga I, trebuie să-ţi vinzi demnitatea!

De acest lucru se conving, aproape zilnic, cei care lucrează sub comanda lui Gigi Becali. După ce l-a umilit pe Bogdan Argeş Vintilă, inclusiv când i-a anunţat destituirea din funcţia de antrenor principal, patronul FCSB a transformat şi prezentarea lui Sergiu Buş într-un prilej pentru a-şi bate joc de un alt atacant al echipei, Adrian Petre.

Ce a spus Gigi Becali?

*Adrian Petre mai are încă un an contract cu noi, respectăm contractul. E posibil să se antreneze acum şi să fie...va avea mare concurenţă. Are şi el unde să joace. Petre nu e atacant. Să mă ierte Dumnezeu, nu e! E un băiat de mare caracter. Dar dacă tu nu dai gol din doi metri, dintr-un metru...Păi, Buş dădea 25 de goluri la noi dacă era, pe cuvânt!

*Sergiu va semna pe 3 ani. Eu am fost entuziasmat când am semnat cu el. Nu mai e un vârf român ca el, iar eu atacant străin nu mai iau. E genul de vârf mobil care îmi place, execuţie, viteză, e complet, le are pe toate. Eu acum spun ce cred, adică i-am spus lui Meme (n.r. - Mihai Stoica) că atacant ca el n-am avut până acum, poate Kapetanos, poate Alibec, dar Denis n-a fost serios.

*El (n.r. - Sergiu Buş) e mobil, tehnic, dă cu capul, are viteză, forţă, le are pe toate. Să dea Dumnezeu să nu mă înşel. El atinge mingea, e magnet, eu aşa îl văd, dar e posibil să mă înşel, aşa cum am mai făcut-o cu mulţi.

*Bizonul (n.r. - Harlem Gnohere) era puternic, le avea pe toate, dar mie îmi place genul de jucător care să intre in combinaţii cu Man şi cu Coman. I-am pus şi o clauză de 2 milioane. Oricine vrea la FCSB.

*El (n.r. - Sergiu Buş) n-are 22 de ani, că să aibă emoţii, are 27. L-am văzut statornic, l-am studiat şi la declaraţii. Să văd dacă are blândeţe, pace în sufletul lui. Nu l-am văzut niciodată agitat, mânios. Dacă n-are caracter fotbalistul e mai greu.

Buş a făcut un sezon reuşit la Gaz Metan

Atacantul Sergiu Buş (27 de ani) a impresionat în acest sezon la Gaz Metan Mediaş. În 31 de partide, Buş a marcat 11 goluri. De-a lungul carierei, el a mai evoluat la Sheffield Wednesday, ŢSKA Sofia, Salernitana, Astra şi Levski Sofia.