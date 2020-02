Barcelona, zguduită din temelii: Culisele celui mai mare scandal care a lovit clubul în ultimii ani

La prima vedere, situaţia e sub control. Titlul se joacă, în condiţiile în care echipa e pe 2, la doar trei puncte de liderul Real Madrid, iar sezonul se poate încununa cu o „triplă“, având în vedere că Barcelona e calificată în sferturile Cupei Spaniei, unde va întâlni Bilbao (joi, ora 22.00), şi în optimile Ligii Campionilor, fază în care se va duela cu Napoli (25 februarie şi 18 martie).

În ciuda acestei situaţii însă, Barcelona stă pe un butoi de pulbere! Pentru prima dată după 17 ani, clubul şi-a dat antrenorul afară, înlocuindu-l pe Ernesto Valverde cu Quique Setién. Deşi noul principal are, deocamdată, un bilanţ pozitiv, patru victorii şi o înfrângere, jocul nu merge, iar un interviu acordat de Eric Abidal pentru publicaţia „Sport“ a pus gaz pe foc.

„Mulţi jucători nu mai munceau din greu“

În interviul amintit, Abidal a explicat de ce Barcelona a renunţat la Valverde, după eliminarea din semifinalele Supercupei Spaniei, 2-3 cu Atletico Madrid. „Prima dată, am început să vorbim despre schimbarea lui Valverde după acel 0-0 de acasă cu Real Madrid la 18 decembrie. Mulţi jucători nu erau mulţumiţi cu el şi nici nu mai munceau din greu. Era şi o problemă de comunicare internă. Relaţia dintre antrenor şi vestiar a fost mereu bună, însă sunt lucruri pe care un fost jucător le poate <mirosi>. Am spus clubului ce credeam şi le-am transmis că, după părerea mea, o decizie trebuie să fie luată“, a declarat Abidal pentru „Sport“, lăsând de înţeles că a contribuit la schimbarea lui Valverde, deoarece acesta nu mai era dorit de jucători.

La scurt timp după ce declaraţiile lui Abidal au făcut înconjurul lumii, Messi a avut o postare furioasă pe Instagram. Starul argentinian a postat o captură a interviului acordat de Abidal pentru „Sport“ şi a încercuit (foto, jos) partea în care scrie aşa: „Omul care ocupă funcţia de director sportiv explică faptul că mulţi jucători erau nemulţumiţi şi nu munceau din greu“.

„Sincer, nu-mi place să fac lucruri de genul ăsta, dar cred că fiecare dintre noi trebuie să-şi vadă de atribuţiile lui şi să-şi asume deciziile. Jucătorii trebuie să-şi vadă de ce se întâmplă pe teren. Noi suntem primii care recunosc când nu jucăm bine. La fel trebuie să facă şi oamenii din conducere: să-şi asume responsabilităţile şi să-şi asume deciziile pe care le iau. Când se vorbeşte despre jucători, ar trebui să se dea şi nume, altfel se aruncă în toţi cu noroi şi sunt alimentate lucruri care se spun şi nu sunt adevărate“, a scris Messi pe Instagram.

Abidal l-a făcut mincinos pe Xavi

Războiul deschis pe care Messi i l-a declarat de acum lui Abidal se poate privi şi din altă perspectivă. Argentinianul a fost furios, nu doar pentru că directorul sportiv a dat vina pe jucători pentru schimbarea lui Valverde, însă, potrivit presei internaţionale , a vrut să-l taxeze pe francez şi pentru remarca acestuia la adresa lui Xavi.

În acelaşi interviu acordat pentru „Sport“, Abidal a spus că Barcelona nu l-a ofertat niciodată pe fostul ei mijlocaş pentru funcţia de antrenor, după demiterea lui Valverde. Ceea ce înseamnă că Abidal l-a făcut mincinos pe Xavi, care a spus că a fost dorit pe banca Barcelonei!

„Dacă Xavi are oferta noastră, atunci să o arate tuturor. El nu prea are experienţă“, a spus Abidal şi, din câte se pare, declaraţia sa l-a enervat o dată în plus pe Messi, care e foarte aproape de Xavi, actualmente, antrenor la Al-Sadd Doha (Qatar).

14 goluri în actuala ediţie de campionat a dat Lionel Messi pentru Barcelona, fiind pe primul loc în ierarhia celor mai buni marcatori.

Cine pleacă în vară: Messi sau Abidal?



„Cutremurul“ care tocmai a lovit Barcelona nu va afecta doar rezultatele echipei în viitorul apropiat, dar, cu siguranţă, va cauza unele mutări în vară. Presa internaţională a scris că, după conflictul Messi – Abidal (foto, sus), unul dintre ei va părăsi clubul! Argentinianul de 32 de ani are o clauză în contract care îi permite să plece, gratis, în vară, iar de serviciile sale s-au interesat, în primul rând, cei de la Manchester City. Acolo, Messi e dorit de Guardiola, manager sub comanda căruia a avut rezultate extraordinare la Barcelona. Dacă Barcelona îşi va convinge liderul să stea pe loc, atunci, foarte probabil, Abidal îşi va pierde postul pe care îl ocupă din iunie 2018, după ce, între 2007 şi 2013 a jucat în tricoul Barcelonei. Pe lângă acest conflict cu Messi, în dreptul lui Abidal s-au adunat deja mai multe „bile negre“. Din postura de director sportiv, el a eşuat în tentativa de a aduce un atacant în pauza de iarnă, în condiţiile în care Suarez e accidentat şi, probabil, va juca doar în câteva partide, pe finalul sezonului. Acest rateu dat de Abidal a venit după altul, în vară, când Barcelona nu l-a putut readuce pe Neymar pe „Camp Nou“. Mutarea a fost cerută, în mod expres, de Messi, care, după eşuarea tratativelor, şi-a arătat, deschis, nemulţumirea: „Nu ştiu dacă ei (n.r. – cei de la club) au făcut tot ce le stătea în putinţă“.





Un necaz nu vine niciodată singur: Dembele, sezon încheiat



Problemele Barcelonei din acest moment sunt multiple şi nu ţin doar de atmosfera proastă de la echipă. Lotul a fost lovit de pierderea unor jucători de bază, ultimul fiind Ousmane Dembélé. Marţi, a venit confirmarea că francezul de 22 de ani va fi indisponibil pentru restul sezonului, după ce a suferit o ruptură de tendoane în zona coapselor. Pierderea lui Dembélé va cântări mult, în contextul accidentării lui Suarez şi a faptului că Barcelona n-a reuşit să-şi ia un alt atacant în pauza de iarnă.





Meciurile Barcelonei din următoarea perioadă

Data Meci Competiţie

6 fenruarie Bilbao – Barcelona Cupa Spaniei

9 februarie Betis – Barcelona La Liga

15 februarie Barcelona – Getafe La Liga

22 februarie Barcelona – Eibar La Liga

25 februarie Napoli – Barcelona Liga Campionilor

1 martie Real Madrid – Barcelona La Liga