Barcelona - Atletico Madrid: 4 goluri, 3 penalty-uri şi un rezultat care îi ajută pe „galactici“. Messi, la golul 700 al carierei

Autogolul lui Diego Costa a deschis tabela, în minutul 11. Chiar dacă partida a fost una spectaculoasă, cu multe faze de poartă, ocazii importante şi ratări, niciuna dintre echipe nu a mai reuşit să înscrie decât de la punctul cu var.

Saul Niguez a egalat pentru trupa lui Simeone în minutul 19, după ce în primă fază Diego Costa a ratat penalty-ul scos de Carrasco, Atletico fiind salvată de arbitrul care a dictat re-executarea loviturii de pedeapsă din cauza faptului că Ter Steggen nu a stat regulamentar pe linia porţii. Messi şi-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 50, reuşind golul cu numărul 700 al carierei, dar spaniolul de 25 de ani a marcat din nou pentru Atletico şi a închis tabela, semnând o dublă rară, învingîndu-l pentru a doua oară de la 11 metri pe Ter Stegen.

Clasamentul la vârf în La Liga după meciurile disputate marţi, în etapa 33:

1. Real Madrid 71 puncte, 32 partide

2. Barcelona 70 puncte, 33 partide

3. Atletico Madrid 59 puncte, 33 partide

4. Sevilla 57 puncte, 33 partide

5. Getafe 52 puncte, 32 de partide

HIGHLIGHTS | @FCBarcelona and @atletienglish share the points in a thriller at the Camp Nou! 🍿



📺 #BarçaAtleti pic.twitter.com/elXMaXdJ83