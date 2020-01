Barcelona a adus un antrenor de echipă mica: Cine e Quique Setién şi ce pasiune are în afară de fotbal

Ce înseamnă viaţa de antrenor! Între 24 septembrie şi 10 decembrie, Ernesto Valverde (55 de ani) părea de neatins pe banca Barcelonei. Iar asta pentru că cifrele sale erau fantastice!

În 15 meciuri disputate în această perioadă în campionat şi în Liga Campionilor, Barcelona a înregistrat 13 victorii, 1 egal, 1 înfrângere. Şi, oricum, această serie venea în completarea celor patru trofee cucerite de catalani cu Valverde în frunte:

*Titlul şi Cupa Spaniei în primul sezon, 2017-2018

*Titlul şi Supercupa în sezonul trecut

De fiecare dată însă, Barcelona a dezamăgit în Liga Campionilor. Mai întâi, a fost dezastrul din returul cu AS Roma, în sferturi, când după 4-1, acasă, în tur, spaniolii au „reuşit“ să o dea în bară, în retur, 0-3. Iar istoria s-a repetat şi anul trecut, de această dată, în semifinale: 3-0 acasă, în tur, cu Liverpool, 0-4 pe „Anfield“ în retur! Încă de atunci, scaunul lui Valverde s-a clătinat serios, dar antrenorul a rămas în funcţie. Din a doua jumătate a lunii decembrie însă, a început o serie de cinci meciuri (o victorie, trei egaluri, o înfrângere) care i-a fost fatal lui Valverde. Iar eşecul cu Atletico Madrid în semifinalele Supercupei Spaniei, scor 2-3, i-a pecetluit soarta lui Valverde.

Setién, ultimul care a învins pe „Camp Nou“

Deşi s-a vorbit intens despre posibila venire a lui Xavi (actualmente antrenor la Al-Sadd Doha), pe banca Barcelonei a sosit, în cele din urmă, un nume mult mai puţin sonor: Quique Setién. Probabil, în afara celor care urmăresc La Liga cu mare atenţie, mulţi iubitori ai fotbalului nu auziseră până acum de Setién. Iar asta pentru că, în întreaga sa carieră de antrenor, începută din 2001, el a pregătit doar două formaţii de prima ligă: Las Palmas (2015-2017) şi Betis (2017-2019).

La prima formaţie, a reuşit o clasare pe 11 în La Liga, cel mai bun rezultat al celor de la Las Palmas în ultimii 40 de ani! Iar la Betis, în primul său sezon pe bancă, a terminat pe 6 în campionat, obţinând calificarea în Liga Europa. Clubul unde a fost cel mai iubit însă rămâne Racing Santander. Aici, Setién e cunoscut drept „El Maestro“ de către suporteri, iar asta după cele 12 sezoane petrecute la club, ca jucător, şi o promovare obţinută în La Liga, în sezonul 2001-2002, din postura de antrenor.

Paradoxal, Barcelona l-a înlocuit pe Valverde, mai ales din cauza rezultatelor slabe din Liga Campionilor, şi, în locul său, a apelat la un tehnician care n-are niciun meci în această competiţie până la 61 de ani! În aceste condiţii, s-a speculat că la numirea lui Setién a contribuit şi relaţia bună pe care o are cu fotbaliştii catalani, în frunte cu Messi.

„Când se retrage Xavi e ca şi cum pierzi un rinichi, iar când va pune Messi ghetele-n cui voi plânge nonstop! N-am văzut un jucător ca Messi în toată istoria fotbalului“, a spus Setién, la un moment dat.

Pe lângă faptul că e fanul startului argentinian, noul tehnician al catalanilor se poate lăuda şi cu un rezultat notabil: e ultimul antrenor care a învins Barcelona pe „Camp Nou“ în campionat. Se întâmpla la 11 noiembrie 2018, atunci când Betis a învins cu 4-3!

De ştiut despre Quique Setién

Noul antrenor al Barcelonei a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2022, preluând o echipă care e lider în campionat (la egalitate de puncte cu Real Madrid) şi calificată în 16-imile Cupei Spaniei (va întâlni Ibiza) şi optimile Ligii Campionilor (va întâlni Napoli). Quique Setién va debuta, duminică, pe banca Barcelonei, într-un meci de campionat, acasă, cu Granada. Site-ul oficial al clubului a prezentat câteva date mai puţin cunoscute despre Setién:

*A jucat, mai întâi, fotbal pe plajă, ajungând şi în echipa naţională.

*Ca jucător, a înfruntat Barcelona de 22 de ori şi a înscris două goluri în poarta catalanilor, înregistrând 5 victorii, 5 egaluri, 12 înfrângeri. Ca antrenor, a fost pe banca adversă de şapte ori: o victorie, şase înfrângeri.

*A stat pe banca naţionalei din Guineea Ecuatorială într-un meci.

*Setién e un pasionat de şah şi i-a înfruntat pe foştii campioni mondiali, Anatoli Karpov şi Gary Kasparov.

Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!



➕ INFO https://t.co/EOP9MSFFJ1 pic.twitter.com/IkhzFGyxHf