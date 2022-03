Banii aduc nefericirea: Cum s-a ales praful de cariera unor sportive mult prea bine plătite

Se spune că banii n-aduc fericirea. Sau poate că, dacă o aduc dintr-o dată, pe repede înainte, o transformă în depresie. Cazul lui Naomi Osaka (Japonia, 24 de ani, 78 WTA), din păcate, arată acest pericol.

În 2018, la doar 20 de ani, Osaka a cucerit primul ei titlu de Grand Slam, trecând de legendara Serena Williams, la US Open. Era doar începutul unei perioade de vis pentru Osaka, devenită, ulterior, cea mai bine plătită sportivă din lume. Pentru că, inclusiv în clasamentul publicat în ianuarie 2022 , Osaka a ocupat fotoliul de lider, pentru al doilea an la rând, cu venituri totale de 57,3 milioane de dolari!

Degeaba însă! Pentru că, în plan sportiv, Naomi a ajuns o epavă! Din acest motiv, a şi jucat foarte puţine meciuri, având 21 de apariţii pe teren în 2020 şi 22, anul trecut. Pe fondul acestei situaţii, la care a contribuit şi depresia, clasamentul lui Osaka a luat-o la vale. Ea a abordat turneul de la Indian Wells de pe locul 78 în lume. Nu mai fusese atât de jos de la 29 august 2016, când a ocupat locul 81 WTA.

Iar participarea la Indian Wells 2022 s-a încheiat, în mod dureros, pentru Osaka. Cu o înfrângere în turul II, 0-6, 4-6 cu rusoaica Veronika Kudermetova (24 de ani, 24 WTA). De fapt, meciul a fost pierdut de Naomi, din momentul în care o femeie isterică din tribune i-a strigat: „Eşti praf!“. Din acel moment, japoneza mai mult a plâns decât a jucat! Şi a părăsit terenul sufocată de lacrimi, în ciuda aplauzelor primite din tribune.

4 trofee de Grand Slam are Naomi Osaka în palmares: Australian Open 2019 şi 2021, US Open 2018 şi 2020.

Drama şi mai mare e că Osaka lungeşte doar lista jucătoarelor care s-au transformat în nişte „stele căzătoare“, în ultimii ani. „Adevărul“ vă prezintă, în rândurile de mai jos, alte cazuri similare.

Bianca Andreescu (21 de ani, 44 WTA): 7.524.732$ adunaţi din premii

A câştigat la Indian Wells, Toronto şi US Open în 2019. Apoi, în 2020, n-a jucat niciun meci! Iar în 2021, a avut un bilanţ mediocru: 17 victorii, 12 înfrângeri. De la victoria de la US Open 2019, n-a mai depăşit optimile unui Grand Slam. A atins această fază la US Open 2021. În rest, participările ei în turneele majore s-au încheiat în turul I (French Open, Wimbledon) şi în turul II (Australian Open). În 2022, canadianca n-a avut, deocamdată, niciun meci! Ca şi Osaka, „Bibi“ a explicat că suferă din punct de vedere mental.

„După cum ştiţi, ultimii doi ani au fost foarte dificili pentru mine, din mai multe motive. Anul acesta, a fost, în mod special dificil, fiindcă am petrecut multe săptămâni în izolare, care m-au afectat enorm - atât mental, cât şi psihic. În plus, bunica mea (n.r. - are 86 de ani) a stat mai multe săptămâni la ATI, din cauza infecţiei cu COVID, ceea ce m-a afectat foarte mult. În multe zile, aveam senzaţia că am întreaga lume pe umeri. Nu mă puteam detaşa de ce se întâmpla în afara terenului. Simţeam suferinţa colectivă şi zbuciumul din jur, iar asta mă afecta. Vreau să-mi acord mai mult timp să-mi revin, să mă refac şi să cresc din experienţa asta (chiar dacă sună ca un clişeu). Vreau să mă implic, în continuare, în acţiuni caritabile şi să le ofer lucruri celorlaţi şi să lucrez la mine însămi, fiindcă ştiu că, dacă fac toate acestea, mă voi întoarce şi mai puternică“, a scris Andreescu pe reţelele de socializare, în decembrie 2021.

Sofia Kenin (23 de ani, 130 WTA): 7.869.085$ adunaţi din premii

Şi-a început ascensiunea în 2019, an în care a câştigat turneele de la Hobart, Mallorca şi Guangzhou. Adevărata lovitură a dat-o însă în 2020, când a câştigat Australian Open. Ultimul trofeu l-a cucerit tot în acel sezon, la Lyon. La finalul anului 2020, Kenin era a 4-a jucătoare a lumii, în condiţiile în care a disputat şi o finală de French Open (s-a organizat în octombrie din cauza pandemiei). Datorită acestei ascensiuni, WTA a numit-o drept „Jucătoarea anului 2020“.

Din păcate pentru Kenin, începând din 2021, a urmat căderea ei. La care au contribuit din plin şi problemele medicale. Pe fondul acestei situaţii, Kenin a ieşit din Top 100, în acest an, ajungând pe locul 130 mondial, în clasamentul publicat la data de 7 martie. Cea mai recentă contrapeformanţă a înregistrat-o, la Indian Wells, fiind învinsă în turul I de Haddad Maia (61 WTA): 3-6, 5-7. În actuala stagiune, Kenin are două victorii şi o serie de şase înfrângeri la rând!

Sloane Stephens (28 de ani, 38 WTA): 16.423.133$ adunaţi din premii

Spre deosebire de alte „stele căzătoare“ a reuşit, totuşi, să-şi câştige cele şapte trofee WTA din palmares, pe parcursul mai multor sezoane.

Primul titlu l-a luat, la Washington, în 2015, apoi a avut trei turnee câştigate în 2016 (Auckland, Acapulco, Charleston) pentru ca atât în 2017, cât şi în 2018 să aibă câte o victorie mare în circuit. Mai întâi, la US Open, iar apoi, la Miami. Inclusiv în acest sezon, Stephens a triumfat la o întrecere WTA, la Guadalajara. Chiar şi aşa, clasamentul ei de final de an a fost tot mai slab, de la un sezon la altul, după cum se poate vedea mai jos:

*2018: 6 WTA

*2019: 25 WTA

*2020: 39 WTA

*2021: 65 WTA

CITEŞTE ŞI: