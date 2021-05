Balint, un specialist cu bun simţ: Ce a mărturisit după triumful CFR-ului în campionat

Printre cei care au avut această părere s-a numărat şi Gabi Balint. Analistul postului Digi Sport, un om corect, a admis că s-a înşelat, în privinţa formaţiei din Gruia.





„Vreau să-mi fac mea culpa, eu n-am crezut că CFR poate lua campionatul. Am crezut că e o echipă sleită, după Dan Petrescu, pentru că ştiu cât de mult i-a solicitat pe jucători. E o echipă cu jucători cu o anumită vârstă. Sigur, e importantă experienţa, când ai o vârstă, dar pe partea cealaltă, fizic, cazi încet-încet. Plus problemele care bănuiam că sunt acolo, auzeam nişte lucruri, bănuiam că vor fi chiar mai mari, pentru că s-au cheltuit foarte mulţi bani. FCSB are jucători talentanţi, dar îţi trebuie şi antrenor“, a spus Balint.





CFR rămâne cea mai bună echipă din România de patru ani, deşi, în această perioadă, mulţi au crezut că ardelenii vor avea o cădere.