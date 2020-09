Azarenka, coşmarul familiei Williams: Ce a făcut cu Venus, la cinci zile după ce a bătut-o pe Serena

Victoria Azarenka (31 de ani) părea, la un moment dat, o jucătoare terminată. Nu din motive sportive, ci din cauza problemelor personale, în special cea legată de custodia fiului ei.





Acum însă, Vica pare că a depăşit momentul greu. Iar rezultatele confirmă acest lucru: în 2020, are 12 victorii, doar 3 înfrângeri şi un titlu la Cincinnati, primul în circuitul WTA după 2016. Şi, de curând, Azarenka a devenit coşmarul familiei Williams. În semifinalele de la US Open, a bătut-o pe Serena (9 WTA), spulberând visul acesteia de a câştiga Grand Slam-ul cu numărul 24, la New York.





Şi, revenit în Europa, la Foro Italico, Vica i-a administrat o înfrângere şi lui Venus (70 WTA) pe zgura de la Roma. A fost 7-6, 6-2, după două ore şi 3 minute.





În turul II, Azarenka o va întâlni pe americanca Sofia Kenin (5 WTA).