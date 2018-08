Aventurile unui suedez în Bucureşti: „În trafic nu e nicio regulă, încerc să mă adaptez“

CSM Bucureşti are planuri mari pentru noul sezon la handbal feminin. Tigroaicele ţintesc titlul naţional, Cupa şi Liga Campionilor, trofeu pe care şi l-au adjudecat în 2016. Din iulie, campioanele României au un antrenor nou, suedezeul Magnus Johansson, venit în ţara noastră cu ambiţia de a cuceri cât mai multe trofee.

Antrenorul scandinav în vârstă de 48 de ani s-a mutat în capiatala României alături de soţia sa, Nina, fostă handbalistă.”Viaţa în Bucureşti reprezintă o mare aventură pentru noi. Bucureştiul este un oraş mare, care trăieşte intens, niciodată nu doarmne, cu multe maşini, traficul e aglomerat. Să înveţi să conduci aici e greu, dar încerc să mă obişnuiesc. E mare diferenţă faţă de Gothenburg, oraşul în care noi locuim în Suedia. Mi-a spus cineva ca în traficul din Bucureşti este o singură regulă: aceea că nu există reguli, aşa că încerc să mă adaptez“, spune Johansson.

Lăsând la o parte traficul, acomodarea merge bine pentru Magnus şi soţia lui. „Vremea e perfectă, diferită faţă de zona scandinavă, iar oamenii sunt prietenoşi. Dacă ceri ajutorul cuiva, toţi îţi răspund, mereu cu zâmbetul pe buze. Casa Poporului e incredibil de mare, de la balconul apartamentului nostru se vede clădirea. Seara, când se aprind luminile priveliştea este superbă, am putea sta pe balcon ore întregi. Bine, eu prefer să mă uit la Nina, priveliştea mea minunată. Ieşim şi la mall din când în când, Ninei îi place mult să facă shopping, iar dacă asta o face pe Nina fericită, sunt şi eu fericit!”, spune Magnus Johansson.

Palinca nu e aşa tare

Tehnicianul de la CSM Bucureşti şi soţia sa vor să afle cât mai multe lucruri despre ţara în care trăiesc acum, iar pentru asta sunt în permanentă plimbare şi căutare prin Bucureşti. De altfel, ei au făcut cunoştinţă cu bucătăria tradiţională românească şi s-au declarat încântaţi de preparatele culinare de la noi. Asta cu toate că Magnus are acasă bucătar personal: pe soţia sa, Nina.

”Am încercat restaurante diferite, dar Nina găteste senzaţional, aşa că prefer să-mi gătească ea. Îmi place mâncarea românească. Adi Vasile (n.r. antrenorul secund) ne-a dat palincă şi ne-a plăcut. Nu mi s-a părut foarte tare, noi în Suedia ştim cum merge treaba cu băuturile spirtoase. Adi este un băiat extraordinar, îmi place să petrec timp cu el, sper să-l învăţ şi eu anumite lucruri, aşa cum m-a învăţat şi el”, a mai spus antrenorul de la CSM Bucureşti.

Vrea să înveţe mai bine limba română

Antrenorul scandinav are o lună şi jumătate de când a venit în România şi a învăţat deja, pe lângă expresiile folosite în handbal, câteva cuvinte în limba noastră ”Este o diferenţă mare faţă de suedeză. Am noroc că suntem mulţi străini la echipă, toată lumea se descurcă foarte bine în engleză, aşa că nu avem probleme de acest gen. Oricum, am învăţat ceva, ceva şi voi aprofunda limba română”.

„Mintea mea este mereu la handbal”

Magnus Johansson, campion naţional atât cu echipe masculine, cât şi feminine şi vicecampion european cu Suedia (din postura de antrenor secund al lui Per Johansson, în 2010), este conştient de provocarea pe care a acceptat-o, venind la CSM Bucureşti. Tehnicianul mărturiseşte că are în cap în permanenţă lucruri legate de handbal şi despre noua sa echipă. ”Avem multe detalii de pus la punct, sunt multe jucătoare noi, cred că în viitor vom avea succes dacă muncim mult. Sunt atâtea lucruri noi pentru mine, dar încerc să mă obişnuiesc cu toate şi sigur o să-mi placă, sunt încântat să le trăiesc pe toate. Handbalul este mereu în mintea mea, dar sunt norocos că Nina este aici şi mă mai scoate din ale mele. Ea îmi spune : <acum este momentul să facem asta şi asta>, şi las un pic handbalul deoparte”.



Echipe antrenate de Johansson

1995 - 1997 HP Warta

1997 - 2004 Redbrgslids IK

2004 - 2006 Midtylland

2006 – 2008 Lugi HF

2008 – 2011 naţionala Suediei

2008 – 2016 Savehof

2016 – 2018 Molde

2018 - CSM Bucureşti

În weekend începe campionatul

Liga florilor se reia în acest weekend, derbyul primei etape jucându-se la Zalău între echipa lui Tadici şi CSM Bucureşti. Sezonul a început cu o surpriză, echipa din Râmnicu Vâlcea reuşind să o învingă e CSM Bucureşti în Supercupă. Săptămâna viitoare, încep şi emoţiile europene, formaţia craioveană încercând să pătrundă în grupele Ligii Campionilor. SCM Craiova va întâlni pe 8 septembrie în grupa a II-a preliminară a Ligii Campionilor echipa Zork Jagodina (Serbia). În cealaltă partidă a grupei se vor duela Podravka (Croaţia) şi Muratpaşa (Turcia), iar câştigătoarele vor disputa pe 9 septembrie finala pentru un loc în grupe. Dacă se va califica, SCM Craiova va face parte din Grupa C, alături de Gyor (Ungaria), Thuringer HC (Germania) şi Krim Mercator (Slovenia).

CSM Bucureşti va juca în Grupa D a Ligii Campionilor, alături de Vipers, Ferencvaros şi o echipă care vine din calificări. HCM Râmnicu Vâlcea, Măgura Cisnădie şi HC Zalău vor intra în turul 2 al Cupei EHF, cu meciuri programate pe 13-14 şi 20-21 octombrie.

Sâmbătă, 1 septembrie

SCM Craiova – Dunărea Brăila 17.30, TVR 1

Duminică, 2 septembrie

CSM Slatina – Măgura Cisnădie 11.00

Gloria Buzău – Râmnicu Vâlcea 11.00

U Cluj – Corona Braşov 16.00

Gloria Bistriţa – CSM Roman 17.30

HC Zalău – CSM Bucureşti 17,30, TVR 1

Minaur Baia Mare – CSM Galaţi 18.00