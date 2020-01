Australian Open, ziua a 5-a: Federer, patru ore de agonie pe teren! Şocuri pe bandă, premiera Ungariei + primele optimi

Federer rezistă în turneu şi îşi trece în cont victoria cu numărul 100 în Grand Slam-uri! Revenire extraterestră în decisivul partidei: a fost la două puncte de eliminare. Campionul elveţian a avut fluctuaţii mari în joc, dar a salvat în extremis, jucând inteligent când a contat mai mult, pentru a evita o a doua înfrângere în faţa lui John Millman în Grand Slam-uri, după US Open 2018. Prima cădere majoră a lui Federer a venit chiar în final de prim set, iar următoarea - două seturi şi jumătate mai târziu. Millman a presat constant cu returul, a reuşit primul break în decisiv, la 1-1, însă rebreak-ul a venit imediat. În cele din urmă, după ce a fost la două puncte de victorie de trei ori în finalul decisivului, la 5-4 şi 6-5 la game-uri, apoi la două puncte de înfrângere la loteria „morţii subite“, sextuplul câştigător al „Openului Vesel“ a revenit de la 5-8 în revoluţionarul „match tie-break“ pentru a se impune cu scorul de 4-6, 7-6(2), 6-4, 4-6, 7-6(10-8), după patru ore şi trei minute de luptă eroică. În cifre, chinul lui Federer s-a explicat prin 82 de greşeli neforţate, opuse unui număr de doar 62 de lovituri câştigătoare, dar şi faptului că nu a convertit decât 3 din 10 mingi de break.



Consolare pentru Grecia. Înainte de şocul înfrângerii lui Tsitsipas, Grecia era în sărbătoare, după ce Maria Sakkari a reuşit surpriza în faţa americancei Madison Keys (#10), cu o superbă victorie, 6-4, 6-4, ce a propulsat-o în premieră în optimile unui Grand Slam. Maria declară că poate câştiga trofeul şi că nu se teme de nicio adversară. Evident, mai vorbim după înfruntarea cu Petra Kvitova.

MARI Necazuri din cauza spatelui pentru Cilic. Dar, cum totul e bine când se termină cu bine, trecem cu vederea faptul că a stat pe teren patru ore şi 10 minute pentru a sparge o nucă tare - Roberto Bautista Agut, întrerupându-i ibericului o serie de 10 victorii consecutive. Totuşi, campionul US Open 2014, finalist la Melbourne în 2018, a dat asigurări că, deşi a jucat un meci foarte solicitant din punct de vedere fizic, cu schimburi brutale şi luuuungi cât o zi de post, nu sunt probleme majore la spate în vederea optimii cu Raonic.

Cât Risk(e)? După ce şi-a pierdut de trei ori serviciul în primul set, americanca în vârstă de 29 de ani a învins-o pe Julia Goerges, una dintre partenerele favorite pentru dublu ale sportivelor din Top 10. Alison s-a impus 1-6, 7-6(4), 6-2, iar mai departe o va înfrunta pe partenera de dublu a Juliei, Ashleigh Barty. Deja-vu Wimbledon? Atunci, americanca a întrerupt o serie de 15 victorii consecutive ale lui Ash.

