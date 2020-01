Australian Open, reperele zilei a doua: lacrimile Anisimovei, ameninţare pentru Wozniacki şi uimitorul „om-turn“

Din 96 de meciuri programate, organizatorii au rămas, marţi, cu opt restanţe pe jumătatea de jos a tabloului feminin, printre fetele care n-au apucat încă să joace primul meci numărându-se Sabalenka şi Mertens. „Adevărul“ vă prezintă un rezumat cu cele mai importante faze şi rezultate ale zilei a doua de la Melbourne:



10 favoriţi au fost tăiaţi de pe lista turului doi: 4 la băieţi (puştii Roger-Aliassime, Shapovalov, Coric plus veteranul Tsonga, răpus de dureri la spate şi responsabil cu unicul abandon de până acum într-un meci de pe tabloul principal) + „6 and counting“ la fete (Konta, Strycova, Stephens, Sevastova, Anisimova, Vondrousova)



Pentru România, primul tur se încheie cu procentaj 50/50: Simona Halep i s-a alăturat Soranei Cîrstea în turul 2, în timp ce Begu şi Niculescu şi-au făcut bagajele. Irina a simţit din plin forţa lui Bertens, trezindu-se cu un scor aspru pe tabelă, iar Monica a cedat fizic după un prim set smuls cu multă trudă şi iscusime lui Cornet, cea care la miezul nopţii a sărbătorit împlinirea vârstei de 30 de ani.



Halep a fost din nou "Fighter Girl", trecând peste o căzătură urâtă, ce i-a zdruncinat încheietura mâinii drepte la aterizare, pentru a o spulbera apoi în setul doi pe Brady. Recuperând de două ori deficit de un break în primul set, Simona a găsit lovituri fabuloase pentru a rezolva situaţia. Cu trei mingi de set salvate, Halep a intrat în graficul evoluţiilor sale eroice de la Melbourne, cum am văzut-o cu Davis, Kerber etc.



Cu o lună înainte de a împlini 41 de ani, Ivo Karlovic bifează un nou tur doi la AO, după un 3-0 în faţa lui Pospisil, fiind cel mai vârstnic jucător cu un meci câştigat în turneele de Mare Şlem de la Ken Rosewall încoace.



Şarapova a început să vorbească despre retragere, după ce, pentru prima dată în carieră, a pierdut a treia oară la rând în primul tur la un GS. Donna Vekic a dat şi un ghiont subtil după victorie celei ce se autoproclama "prime-time-girl": "Îmi place să joc pe marile arene", luându-i cuvintele din gură rusoaicei.



"Pink power" pentru Nadal, care l-a rostogolit ca pe un bolovan spre ieşire pe bolivianul Hugo Dellien, lăsându-i doar cinci game-uri.



Anisimova, aflată la primul Grand Slam disputat după moartea tatălui său, nu e bine şi a pierdut la Zarina Diyas. Fost mentor al lui Justine Henin, Carlos Rodriguez a anunţat că Amanda încă jeleşte, fiind fragilă psihic. Un jurnalist a pus capac, făcând-o pe americancă să părăsească în lacrimi sala de conferinţe, după ce a atacat acest delicat subiect.



"Transformer" Muguruza a început meciul cu Shelby Rogers în maiou, cu tensiometru pe braţ după pierderea primelor cinci game-uri ale meciului, a tras pe ea o bluză cu mânecă lungă sub soarele din Melbourne şi a încheiat meciul cu 12 din 13 game-uri câştigate în seturile 2 şi 3.



Australia jubilează, după un set compact de victorii pentru ai lor: John Millman, Ajla Tomljanovic, Marc Polmans, Jordan Thompson, Alex Bolt, Nick Kyrgios, Priscila Hon, Alexei Popyrin şi Arina Rodionova

UPSET ALERT. Yastremska, cu Sacha Bajin în lojă, se pregăteşte pentru un duel în turul doi cu fosta elevă a neamţului, Wozniacki. Istoria recentă arată că Bajin ştie să-şi învingă "fostele", ceea ce înseamnă că Daiana ar putea încheia cariera lui Caro.



Fognini şi-a completat ‘Slingshot Slam’, revenind de la 0-2 la seturi în faţa gigantului de 2,11 m, Reilly Opelka, câştigând trei seturi cu o mână dreaptă tumefiată după un contact brutal cu propria rachetă. C-aşa-i la nervi. Asta înseamnă că, acum, italianul, are cel puţin un meci câştigat de la 2-0 pentru adversar în fiecare dintre cele patru turnee de Mare Şlem din tenis.

Tânărul norvegian Casper Ruud (21 ani) mai stă la copt pe terenurile de la Academia Rafael Nadal. Deşi a impresionat la ATP Cup, cu două victorii versus Top 20, dar nu a câştigat meci în turneele individuale ce au urmat. La Melbourne, şi-a luat bătaie în cinci seturi de la bielorusul Egor Gerasimov (98 ATP) (aflat doar la a doua prezenţă pe tabloul principal la un Grand Slam).



Kuzneţova şi-a amintit cum juca în zilele bune ale carierei şi a trimis-o acasă încă din primul tur pe finalista de la Roland Garros 2019, Marketa Vondrousova.



Cu un serviciu de 241 km/h, Isner a punctat din nou în Top 12 cele mai rapide servicii din istoria tenisului. Bum-bum. Oricum, mai avea un serviciu in acest top, pe poziţia a treia, cu 253km/h. Cel mai rapid serviciu omologat îi aparţine australianului Sam Groth - 263 km/h, însă reuşita a venit în circuitul Challenger, inferior circuitului ATP.

Favoriţii nefavoriţi la trofeu au trecut cu bine de primul tur. Ne referim la numele consacrate din ATP, din afara trio-ului Federer - Nadal - Djokovic. Fostul câştigător al US Open-ului, Marin Cilic, dar şi favoritul 5 al tabloului masculin - Dominic Thiem au reuşit victorii în minimum de seturi. Al doilea iberic din Top 10 mondial, Roberto Bautista Agut rămâne neînvins în 2020 după parcursul de vis din ATP Cup, cu un 6-2, 6-2, 7-5 contra incomodului stângaci Feliciano Lopez, iar campionul din 2014 de la Melbourne, Stan Wawrinka, s-a calificat şi el în turul secund la Australian Open 2020, cu o victorie în patru seturi în faţa bosniacului Damir Dzumhur (7-5, 6-7/4, 6-4, 6-4). Daniil Medvedev, finalistul de la US Open, este şi el în siguranţă în turul doi.