Ashleigh Barty a câştigat „turneul de casă“ al lui Cahill. Ritual pentru ca australiencei să-i meargă bine tot anul

Sâmbătă, Ashleigh Barty a câştigat al optulea titlu al carierei, la Adelaide, învingând-o în finală pe Dayana Yastremska, scor 6-2, 7-5, după o oră şi 26 de minute de joc.

Australia sărbătoreşte astfel primul trofeu câştigat pe teren propriu de o sportivă de-a sa, după nouă ani, Barty reuşind să fructifice a treia şansă de a ridica un trofeu deasupra capului „acasă“, după două finale pierdute consecutiv la Sydney, în 2018 şi 2019 (la Angelique Kerber şi Petra Kvitova). Ultima campioană australiană încoronată pe teren propriu fusese Jarmila Wolfe, câştigătoare la Hobart în 2011.

Barty se pregăteşte pentru un duel cu Lesia Tsurenko în turul 1 la Australian Open, sperând să treacă în premieră de faza sferturilor la Grand Slam-ul de „casă“.

Ce a declarat Ashleigh Barty:

* Aş putea spune că a treia oară a fost cu noroc, nu? Cel mai important lucru săptămâna aceasta este că am luptat şi am reuşit să rezist la început, apoi am jucat din ce în ce mai bine cu fiecare situaţie, cu fiecare meci.

* Iau învăţămintele anului trecut, dar acum este un nou început. Pentru toată lumea este un nou început. Contează să scoţi ce ai mai bun şi să rezolvi problemele care apar, iar eu simt că m-am descurcat foarte bine la acest capitol în această săptămână.

Dayana Yastremska, în vârstă de 19 ani, a reuşit să treacă de Kerber (abandon după pierderea primului set), Vekic şi Sabalenka în drum spre finala de la Adelaide. Chiar dacă în finală nu a avut răspuns pentru a contracara tactic jocul lui Barty, fiind depăşită la toate capitolele, colaborarea sa cu germanul Sascha Bajin este una promiţătoare, cu rezultate deja palpabile.