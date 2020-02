Aşa arată acum „sufrageria“ lui Nadal şi terenul pe care Halep câştiga primul ei Grand Slam. Roland Garros are acoperiş!

Acoperişul de pe arena Philippe Chatrier este alcătuit din 11 piese distincte, operate concomitent de un soft care preia comenzile de închidere sau de deschidere a acoperişului. Închiderea acoperişului durează aproximativ 15 minute, ceea ce înseamnă că pe viitor nu vor mai exista decalaje importante în ceea ce priveşte fazele finale ale Openului Francez.

Opt luni le-a uat francezilor să monteze acoperişul retractabil pe terenul central de la Roland Garros, lucrările începând chiar în seara finalei masculine, după acordarea trofeelor.

Când şi-au montat acoperişuri retractabile pe arenele principale turneele de Mare Şlem:

