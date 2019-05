Arsenal - Chelsea, finala Europa League, prima bătălie a războiului civil englezesc

Dacă cele doua rivale din Londra îşi vor disputa ultimul act al celei de a doua competiţii europene de club, Liverpool şi Tottenham vor juca pentru supremaţie în Champions League. Cum în Supercupa Europei se vor întâlni tot două echipe englezeşti, asta înseamna ca formaţiile din Premier League îşi vor adjudeca toate trofeele continentale în acest sezon.



Cei doi antrenori au avut numai cuvinte de laudă la adresa adversarei din finală. Tehnicianul celor de la Chelsea, Maurizio Sarri, crede că va fi un meci spectaculos şi consideră că echipa sa merită să câştige trofeul. „De obicei, meciurile cu Arsenal sunt foarte deschise. Este o echipă periculasă pe faza ofensivă cu doi atacanţi foarte incisive, Lacazette şi Aubameyang. Sunt agresivi şi fac un presing foarte bun în jumătatea adversă, deci nu e deloc uşor să joci împotriva lor. Finala este foarte importantă pentru noi şi plecăm cu sentimentul că merităm să câştigăm acest trofeu“, a declarat Sarri. De partea cealaltă, managerul „tunarilor“ spune că principalul pericol pentru echipa sa va fi Eden Hazard. „O cunoaştem pe Chelsea foarte bine. Este o echipă cu mulţi jucători de calitate şi cu o condiţie fizică excelentă. Principalul pericol va fi Eden Hazard. Pentru mine, el este unul din cei mai buni 5 jucători ai lumii“, a spus Unai Emery



Pentru Arsenal miza finalei de astăzi va fi una dublă. Pe lângă câştigarea trofeului, „tunarii“ şi-ar asigura şi participarea în sezonul viitor al Ligii Campionilor, competiţie unde Chelsea, care a terminat pe locul trei în Premier League, este deja calificată.



Scandalul biletelor returnate



Cu 48 de ore înainte de marele meci. Arsenal şi Chelsea au recurs la un gest rar în fotbalul contemporan, oficialii celor două echipe luând decizia să returneze mare parte din cele 6.000 de tichete alocate de forul european. Din cauza distanţei uriaşe dintre Londra şi Baku, aproape 4.000 de kilometri, la care se adaugă lipsa unor curse direct de avion, Arsenal a renunţat la 2.300 de bilete în timp ce Chelsea a dat înapoi mai mult de jumătate.



*Va fi primul meci din Europa League unde va fi utilizat sistemul VAR. Dacă finala va intra în prelungiri, ambele echipe vor avea la dispoziţie încă o schimbare.



*Chelsea este neînvinsa în acest sezon de Europa League, a adunat 11 victorii şi trei remize, în timp ce Arsenal are tot 11 victorii, dar şi două înfrângeri, un alt meci terminându-se la egalitate.



*Arsenal - Chelsea va fi a doua finală englezească din istoria Cupa UEFA/Europa League. În 1972, într-o finala disputată cu meciuri tur şi retur, Tottenham a trecut de Wolverhampton (2-1 şi 1-1)



*Va fi cea de 198-a partidă oficială dintre cele două echipe şi doar a treia jucată în competiţiile europene. Cele două echipe s-au mai întâlnit doar în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, în sezonul 2003-2004, cu Chelsea calificându-se mai departe, 3-2 scorul dublei manşe



*Va prima finală majoră dintre cele două mari rivale. Arsenal şi Chelsea nu s-au mai întâlnit niciodată într-o finală FA Cup, League Cup sau a vreunei alte competiţii europene.



*Atât pentru Arsenal cât şi pentru Chelsea, meciul din Baku va reprezenta cea de a şasea finală importantă din competiţiile europene. Doar Liverpool (14 finale – incluzând-o pe cea de anul acesta din Liga Campionilor) şi Manchester Unite (7) sunt formaţiile britanice cu mai multe finale europene în palmares.



*Arsenal a pierdut 4 dintre cele 5 finale jucate până acum în cupele europene, singurul lor triumf fiind obţinut în 1994, împotriva Parmei, în Cupa Cupelor.



*Chelsea a câştigat trofeul Europa League în 2013, iar Arsenal a cucerit Cupa Oraşelor Târguri în 1970, jucând şi finala Cupei UEFA în 2000.



*Va fi pentru a treia oară în istoria Europa League când două echipe din aceeaşi ţară se vor înfrunta cu trofeul pe masă. În 2011, FC Porto învingea în ultimul act o altă formaţie portugheză, Sporting Braga (1-0), iar în 2012, la Bucureşti, Atletico Madrid trecea în finală de Athletic Bilbao cu 3-0.



*În istoria competiţiei, sub numele de Cupa Oraşelor Târguri sau Cupa UEFA, două formaţii din aceeaşi ţară s-au mai confruntat în 1962, 1964, 1966, 2007 (Spania), în 1972 (Anglia), 1980 (Germania), 1990, 1991, 1995, 1998 (Italia).



*Într-un clasament pe ţări, începând cu ediţia 1971-1972, când competiţia a fost denumită Cupa UEFA, Spania are cele mai multe trofee, 11, urmată de Italia, cu 9, şi de Anglia, care va ajunge şi ea la 9 după meciul de la Baku.





Drumul până în finală



Arsenal



Semifinale



Arsenal - Valencia 3-1



Valencia - Arsenal 2-4



Sferturi



Arsenal - Napoli 2-0



Napoli - Arsenal 0-1



Optimi



Rennes - Arsenal 3-1



Arsenal - Rennes 3-0



16-imi



BATE - Arsenal 1-0



Arsenal - BATE 3-0





Chelsea



Semifinale



Frankfurt - Chelsea 1-1



Chelsea - Frankfurt 1-1



Sferturi



Slavia Praga - Chelsea 0-1



Chelsea - Slavia Praga 4-3



Optimi



Chelsea - Dinamo Kiev 3-0



Dinamo Kiev - Chelsea 0-5



16-imi



Malmo - Chelsea 1-2



Chelsea - Malmo 3-0



Chelsea şi Arsenal şi-au dominat autoritar grupele. Ambele echipe au terminat pe primul loc şi neînvinse cu câte 5 victorii şi un singur rezultat de egalitate. Chelsea le-a avut adversare pe BATE. Vidi şi PAOK, în timp ce Arsenal s-a luptat cu Sporting, Vorlska şi Quarabag.



Echipe probabile



Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Alonso - Kovacic, Jorginho, Barkley - Pedro, Giroud, Hazard Incerţi: Kante şi Cahill Indisponibil: Loftus-Cheek, Hudson-Odoi şi Rudiger, Ampadu



Arsenal: Cech - Kolasinac, Koscielny, Papastathopoulos, Mustafi, Maitland-Niles - Xhaka, Torreira; Aubameyang, Ozil - Lacazette Incert: Welbeck Indisponibili: Ramsey, Denis Suarez, Bellerín, Holding şi Mkhitaryan



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: