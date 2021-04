Arabii exultă: Mesajul finanţatorului PSG, după calificarea în semifinalele Ligii Campionilor

Bayern a câştigat returul de pe „Parc des Princes“, dar deţinătoarea Ligii Campionilor a părăsit competiţia, având mai puţine goluri înscrise în deplasare, în „dubla“ cu PSG.





Astfel, într-o reeditare a finalei din 2020, PSG şi-a luat revanşa pentru înfrângerea suferită pe „Estádio da Luz“ din Lisabona. Iar calificarea în semifinalele Ligii, pentru al doilea sezon la rând, l-a încântat pe finanţatorul clubului, Nasser Al-Khelaifi.





„Sunt foarte mândru de echipa mea, de antrenorul meu, de staff. Jucătorii au făcut un meci fantastic. Meritam să câştigăm partida, puteam marca trei, patru goluri. Am fost ghinionişti, dar cel mai important e că ne-am calificat şi că suntem în semifinale pentru al doilea an la rând. Încă n-am terminat, obiectivul nostru e să urcăm tot mai mult. Barcelona şi Bayern sunt cele mai bune echipe din lume şi suntem foarte mândri. De aceea, am venit aici, la PSG, pentru a fi la nivelul lor“, a declarat omul de afaceri din Qatar.





Liga Campionilor, sferturi, retur Astăzi, ora 22.00 Liverpool - Real Madrid (1-3 în tur) Digi Sport 1, Telekom Sport 1, LookSport+ Dortmund - Man. City (1-2) Digi Sport 2, Telekom Sport 2, LookSport Ieri PSG - Bayern 0-1 (3-2) Chelsea - Porto 0-1 (2-0)