Aprecieri din partea Tennis Europe pentru organizarea Argeş Cup

“Este o mare plăcere să vă urez bun venit la acest eveniment, parte a Tennis Europe Junior Tour. În fiecare an, turnee internaţionale ca acesta oferă oportunităţi valoroase şi un sistem unificat de clasament pentru peste 20.000 de tineri sportivi din întreaga lume, care concurează în trei categorii de vârstă; 12, 14 şi 16 & Under. Am sarbatorit recent cea de-a 25-a aniversare a turneului Tennis Europe Junior. În acei ani, turneul a oferit aproape tuturor profesioniştilor de astăzi o primă acomodare cu turneele internaţionale. Legende precum Martina Hingis, Kim Clijsters, Novak Djokovic şi Roger Federer au câştigat toate evenimentele din cadrul turneului Tennis Europe Junior Tour în drumul lor către gloria Grand Slam-urilor”, a declarat Vladimir Dmitriev, preşedinte, Tennis Europe.

Jucători din Serbia, Elveţia, Turcia, Bulgaria, Austria, România, Luxemburg, Polonia, Rusia, Australia, Germania, Moldova Serbia, Elveţia, Turcia, Bulgaria, Austria, Romania, Luxembourg, Polonia, Rusia, Australia, Germany, Moldova”, vor concura la acest turneu unde Dr. Oetker România este partenerul principal.

„Ne bucurăm că putem susţine tinerii din tenisul românesc, că le putem oferi viitoarelor staruri ale sportului alb sprijinul necesar în drumul către înalta performanţă, iar Dr. Oetker este aici pentru ei an de an. După organizarea anul acesta a unor noi ediţii a turneelor Press Cup şi ITF Vitality. Şi surprizele nu se opresc aici, urmând să găzduim şi alte turnee, printre care Trofeul Victor Hănescu. Competiţiile organizate de către Dr. Oetker câştigă an de an faimă şi recunoaştere internaţională, tot mai mulţi juniori din diferite ţări venind să concureze în Curtea de Argeş. Le dorim mult succes tuturor participanţilor!”, a declarat Ioan Cozma, Director General Dr. Oetker

Argeş Cup Dr. Oetker este o competiţie internaţională pentru categoriile de vârstă până în 16 ani, băieţi şi fete, simplu şi dublu.