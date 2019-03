Antrenorul care a sfidat-o pe Halep: Cine a fost omul care nu i-a făcut pe plac şi cum a fost pedepsit

În cazul Simonei Halep, pare că nu contează cât se pricepe antrenorul la tenis, ci important e cum şi cât aplaudă în timpul partidelor!





De altfel, belgianul Thierry van Cleemput, cel pe care Halep l-a avut în probe, în acest an, la Qatar Total Open, a plătit scump pentru reacţiile sale la Doha. Van Cleemput nu doar că n-a aplaudat-o pe Simona în timpul meciurilor, dar şi-a permis chiar să dea dezaprobator din cap, în momentele în care românca greşea!





Drept urmare, deşi inclusiv Stere Halep, tatăl Simonei, anunţase că Van Cleemput o va pregăti pe fiica ei în acest sezon, imediat după finala cu Mertens, Halep a renunţat la tehnicianul de 50 de ani. „Am decis să punem stop din moment ce nu ne potrivim. E o persoană bună, un om foarte amabil, dar pe terenul de tenis nu există chimie între noi“, a explicat, scurt, Simona.





Iar Van Cleemput a admis şi el că e incompatibil cu Halep: „Nu mi se potriveşte deloc. Nu sunt capabil să o ajut. Nu-i pot oferi lucruri pe care nu le cunosc sau pe care nu ştiu să le fac. Ea face totul când e pe teren. Dacă joacă rău, nu e vina mea. Dacă joacă bine, nu e meritul meu. N-am abilitatea de a putea cu adevărat să mă implic, n-am armele“.









Segărceanu, supus şi umil: „Eu sunt obişnuit cu aşa ceva“

Singurul om care a încercat să justifice atitudinea greşită a Simonei din timpul meciului cu Wang a fost Florin Segărceanu, căpitanul-nejucător al echipei de Fed Cup. Ştiind că, luna viitoare, va avea mare nevoie de Halep în confruntarea cu Franţa din semifinalele competiţiei, Segărceanu i-a luat apărarea vedetei României într-o intervenţie la Digi Sport. „Pe Simona trebuie să o iei aşa cum e. Eu am <<învăţat-o>>. La Fed Cup ştiu ce am de făcut, am mai lucrat cu ea. Simona are o refulare în astfel de momente şi trebuie să accepţi. Sunt obişnuit cu aşa ceva. Trebuie să accepţi şi să te aştepţi la acest lucru. Nu e o surpriză. Cine o cunoaşte pe Simona şi vrea să fie aproape şi să o ajute, trebuie să accepte aceste lucruri. Ea se descarcă în aceste momente. Trebuie să o laşi pe ea să se descarce şi, după aceea, să poţi să-i trimiţi ceva pozitiv şi să o ajuţi“, a spus Segărceanu.

