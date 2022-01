Antrenorul FCSB, Anton Petrea: E important că am reuşit să egalăm pe final

”Cred că am avut o evoluţie bună, cel puţin repriza a doua nu cred că am dat prea multe şanse adversarului. Am primit două goluri din faze fixe şi un gol pe tranziţia negativă, care ne-au îngreunat jocul nostru. Am condus cu 1-0, după aia să te vezi condus cu 2-1 după două greşeli colective... Până la urmă mă bucură că am reuşit să revenim şi am pus sub presiune CFR-ul, am reuşit să egalăm, în repriza a doua şi iar am primit gol după o fază fixă, o fază norocoasă din punctul meu de vedere. E important că am reuşit să egalăm pe final şi suntem tot acolo unde eram înaintea jocului. (n.r. - despre schimbarea sistemului după pauză) Am fost forţat şi de împrejurări şi de scor, a trebuit să improvizăm. A contat şi acest aspect (n.r. - schimbarea fundaşilor laterali care au primit câte un cartonaş galben). Era riscul să primească al doilea cartonaş galben şi, în condiţiile în care eram şi conduşi, era foarte greu să mai putem reveni. (n.r. - de ce nu s-a bucurat la golul egalizator) Eram concentrat la ceea ce se întâmpla pe teren, încercam să văd dacă e gol sau nu e gol, că am văzut că s-a creat un meleu acolo şi nu ştiam ce s-a întâmplat. Am fost mai temperat un pic. Eu cred că rămâne deschisă lupta pentru titlu, până la urmă au rămas tot zece puncte. Important este ca de acum încolo fiecare joc pe care îl avem să-l câştigăm şi să sperăm că poate se vor mai încurca şi ei. Deşi la echipa pe care o au, la lotul pe care îl au, e destul de greu. Dar mai au jocuri destul de grele de disputat şi se poate întâmpla orice. (n.r. - dacă a auzit că fanii i-au strigat <demsia>) Mie? Ok! Am auzit ceva, dar nu ştiam dacă a la adresa mea. Eram concetrat la joc, în rest nu mă interesează", a declarat Petrea, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Formaţia CFR Cluj, liderul Ligii 1, a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu a doua clasată, FCSB, într-un meci din etapa a XXII-a campionatului, în care gazdele au înscris ultimul gol după minutul 90.