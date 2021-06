Anghel Iordănescu, declaraţia serii după Franţa - Elveţia: „Am simţit cel mai mare regret din viaţa mea!“

Pe harta Euro 2020 s-au aflat doar două oraşe gazde ale căror echipe naţionale au ratat calificarea la turneul final.

Vorbim despre Baku (Azerbaidjan) şi Bucureşti (România). Ceea ce ne arată, încă o dată, dimensiunea eşecului pe care l-au avut tricolorii, atunci când au fost învinşi în barajul cu Islanda. Rămaşi fără naţionala lor, suporterii români au umplut, totuşi, „Arena Naţională“, în ultimul meci găzduit de Bucureşti din cadrul turneului final: Franţa - Elveţia din optimi.

Peste 22.000 de oameni s-au aflat, luni seară, în tribunele „Arenei Naţionale“. Şi, în prima repriză adiţională, fanii au oferit un moment fantastic, scandând „România, România“, după cum „Adevărul“ a arătat aici.

Acest episod l-a emoţionat şi pe Anghel Iordănescu, care a asistat la partida de luni seară, Potrivit Telekom Sport, „Generalul“, care s-a aflat pe banca naţionalei la Euro 2016, a comentat reacţia tribunei, la ieşirea de pe stadion.

Ce a spus Anghel Iordănescu?

*Am văzut, azi, un fotbal fantastic, ceva ce noi vedem aşa de rar, la Bucureşti, pe Arena Naţională. Sincer, lăsând la o parte spectacolul, lăsând la o parte cele şase goluri, m-a impresionat cel mai mult, în minutul 101 sau 102, când întreg stadionul a scandat «România, România». Atunci, am simţit cel mai mare regret din viaţa mea.

*Dacă stăm să ne gândim, acum cinci ani (n.r. - la Euro 2016), România juca împotriva Franţei şi cu Elveţia. Iar zece jucători din lotul actual al Elveţiei au fost la meciul cu noi de atunci şi opt din lotul actual al Franţei au fost la întâlnirea cu noi... Cu aceste echipe noi atunci am scos un egal (n.r. - cu Elveţia) şi am mâncat bătaie cu Franţa, în minutul 90. Eu sunt convins că actuala generaţie de la echipa naţională a României, cu aceşti jucători tineri talentaţi, e mai bună decât generaţia pe care am avut-o la Campionatul European din Franţa.