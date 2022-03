Anghel Iordănescu a comentat debutul fiului său la naţională: „o mare neşansă”

În principal, Iordănescu senior pune rezultatele modeste ale naţionalei României pe seama problemelor de efectiv cu care s-a confruntat echipa noastră.

„Problemele de lot au dat peste cap planurile lui Edi. Din păcate, n-am câştigat niciun meci. Dar trebuie analizat totul şi trecut prin raţiune. A fost un context special. Totul s-a transformat într-o mare neşansă. E greu să abordezi partidele când ai atât de mulţi absenţi. La primul meci, au fost acele cazuri de viroză care au dat peste cap întregul program de pregătire. Orice selecţioner îşi face un plan de joc cu mult timp înainte de acţiune. Din informaţiile pe care le am din interior, programul a fost extrem de dificil de executat, inclusiv programul zilnic de antrenamente. Se plănuia un anumit antrenament tactic, care a fost schimbat din cauza virozei care a dat mari dureri de cap staff-ului medical”, a declarat Iordănescu în emisiunea „Liga Digi Sport”.

În meciul cu Grecia, marii absenţi ai României au fost Dennis Man, Cristi Manea, Nicuşor Bancu şi Denis Alibec, în vreme ce, în amicalul cu Israelul au lipsit Răzvan Marin, Mitriţă, Maxim, Camora, Fl. Tănase şi Sorescu.

Debutul nu a fost cel pe care îl doream

Comentând fiecare meci în parte, Anghel Iordănescu a afirmat, despre meciul cu Grecia, 0-1, că: „Jocul nu ne-a adus nici satisfacţia unei remize, meritată după jocul din a doua repriză. O primă parte neconcludentă, modestă, şi o a doua mai bună, când am avut ocazii. Din păcate, n-am marcat şi am pierdut. Din acest punct de vedere, debutul lui Iordănescu nu a fost cel pe care ni-l doream, noi, suporterii naţionalei”.

Fostul selecţioner vorbeşte şi despre faptul că atmosfera de la România - Grecia a fost mai degrabă una ostilă echipei noastre, deşi am jucat pe teren propriu. „Ostilităţile” fiind conduse de cei de la Sud Steaua care au o răfuială personală cu şeful FRF, Burleanu, considerat vinovat de faptul că Steaua nu are drept de promovare în Liga 1. Au fost luaţi în colimator inclusiv jucătorii, chiar şi lui Edi Iordănescu i s-a cerut demisia!

„E nepermis! Echipa naţională e a noastră, a tuturor, avem o obligaţie faţă de naţională, într-un fel sau altul. Aducem alţi jucători, dar de unde îi luăm? Pe cine luăm?”, a spus Anghel Iordănescu despre atitudinea fanilor.

COVIDUL i-a stors pe jucători de energie

În ceea ce priveşte meciul cu Israelul, 2-2, Iordănescu senior consideră că: „Au apărut şi alte probleme. 1-2 jucători îşi mai reveneau, alţi 4 au fost pozitivi la COVID, plus doi accidentaţi. Aşa că au fost eforturi pentru a alinia o echipă competitivă şi care să aibă energie. Prima repriză a fost una foarte bună. Din păcate, în partea a doua am căzut, dar tot din cauza acestei situaţii speciale, care i-a stors pe unii jucători. Am scăzut fizic, şi din acest motiv n-am mai reuşit să obţinem victoria”.