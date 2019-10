Andreescu suferă teribil: Bianca a explicat de ce a pierdut un meci pe care l-a dominat în primul set

Mult aşteptatul duel în care Halep (5 WTA) şi Andreescu (4 WTA) s-au aflat, în premieră, faţă în faţă a fost câştigat de constănţeanca de 28 de ani la capătul unei partide electrizante.





Extrem de afectată de deznodământul meciului, Bianca a participat la o conferinţă de presă, iar declaraţiile ei au fost preluate de Digi Sport, postul care transmite Turneul Campioanelor în România. „Bibi“ şi-a pus înfrângerea şi pe seama unei accidentări suferite la spate. De altfel, între seturile doi şi trei, Andreescu a primit îngrijiri medicale, minute bune, însă jocul ei n-a mai revenit la nivelul celui prestat în primul set.





Ce a spus Bianca Andreescu?





*Nu sunt prea multe de spus. A fost un meci bun. Ea a luptat foarte bine. Nu mi-am luat şansele în setul al doilea, sunt dezamăgită. Iar spatele mă doare al naibii de tare.





*Ea a început să pună mai multe mingi în teren, iar în setul al treilea, deşi nu vreau să dau vina pe spate, am simţit că nu mai am aceeaşi forţă. Dar am luptat bine cu ceea ce am avut. Sunt mândră de asta, totuşi dezamăgită.





*La început, am executat bine planul. Serviciul. Returul a fost bun. Nu m-am simţit intimidată intrând în teren. Am privit-o ca pe un model, aşa că să pot juca împotriva ei a fost interesant. Sper să mai am ocazia şi să-mi iau revanşa.